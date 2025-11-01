Napoli-Como 0-0, Milinkovic-Savic ancora decisivo: para rigore anche a Morata

Finisce 0-0 il match tra Napoli e Como, valido per la decima giornata di Serie A. Poche chance nella prima frazione per gli uomini di Conte che a lungo subiscono il possesso palla degli avversari. Al 26′ l’occasione per passare in vantaggio capita proprio al Como. Milinkovic-Savic atterra in area Morata e l’arbitro indica il dischetto. Lo spagnolo calcia male e il portiere azzurro, ancora una volta decisivo, para e salva il risultato come martedì scorso a Lecce su Camarda. Pochi sussulti nella ripresa, la migliore occasione per il Napoli la costruisce Politano con un’azione personale, ma il tiro viene deviato da Butez non senza qualche difficoltà. Col pari odierno il Napoli sale a 22 punti, provvisoriamente in testa alla classifica. Il Como raggiunge quota 17, in piena corsa per un posto in Europa.

Napoli-Como 0-0, il tabellino

Napoli-Como 0-0 (0-0 p.t.)

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (1′ st Gutiérrez); Anguissa, Gilmour (37′ Elmas), McTominay; Politano (42′ st Lobotka), Hojlund (42′ st Lucca), Neres (28′ st Lang). All. Conte

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (26′ st Posch), Ramon, Kempf (8′ Diego Carlos), Valle; Caqueret (26′ st Da Cunha), Perrone; Addai (37′ st Rodriguez), Nico Paz, Diao; Morata (37′ st Douvikas). All. Fabregas.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine

Ammoniti: Anguissa, Politano, Elmas (N); Perrone, Smolcic (C)