Home > Calcio > Serie A, oggi Lecce – Napoli e Atalanta – Milan: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

La Serie A torna in campo oggi per il primo turno infrasettimanale della stagione. Ad affrontarsi saranno i campioni d’Italia del Napoli, reduci dalla vittoria contro l’Inter al Maradona, impegnati alle 18,30 in trasferta al Via del Mare contro il Lecce; e il derby lombardo tra Atalanta e Milan in programma alle 20,45 al New Balance Arena di Bergamo.

Lecce – Napoli

Il “derby personale” di Antonio Conte, salentino di nascita, promette spettacolo. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco, ferita dall’ultima trasferta a Udine, è pronta a giocarsela. Galvanizzato dal ritorno in vetta alla classifica, da parte sua Conte deve rinunciare a De Bruyne, puntando tutto su Hojlund che molto probabilmente partirà dalla panchina insieme a McTominay, chiamato a rifiatare dopo l’impegno di Champions.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni che si affronteranno al Via del Mare:

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Camarda, Banda

(4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Camarda, Banda NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang.

Dove vederla in tv

Lecce-Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno vedere il match collegandosi all’app su smartphone, tablet e smart tv, oppure direttamente tramite browser su pc. Inoltre gli abbonati Sky/DAZN potranno vedere il match anche tramite decoder sintonizzandosi al canale DAZN 1.

Atalanta – Milan

Il New Balance Arena ospiterà l’atteso match infrasettimanale tra Atalanta e Milan. Entrambe sono concentrate nel far bene e riprendere con slancio la corsa. I nerazzurri arrivano infatti all’incontro reduci da un pareggio contro la Cremonese, mentre i rossoneri sono stati bloccati in casa dal Pisa.

Allegri: “Con l’Atalanta è uno scontro diretto”

“Giocare a Bergamo è sempre difficile, sarà uno scontro diretto perché l’Atalanta è una delle candidate ai primi quattro posti”. Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta, valido per la nona giornata di Serie A. Allegri ha parlato di campionato “aperto”, in questo momento, aggiungendo che però bisognerà vedere “chi ha la forza di dare continuità ai risultati. Sulla carta venerdì sono stati due punti persi, per il campo è stato un punto guadagnato. E domani dobbiamo dare continuità contro una squadra fisica e tecnica per poi prepararci nel migliore dei modi alla partita di domenica contro la Roma”.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao.

Dove vederla in tv

Atalanta-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.