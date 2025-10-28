Napoli-Inter 3-1, Rocchi a Open Var: “Ingerenza dell’assistente, non era rigore su Di Lorenzo”

Il designatore Gianluca Rocchi parla del rigore concesso al Napoli nella gara di sabato vinta 3-1 dai partenopei contro l’Inter al Maradona. “Episodio particolare, Il grande problema è procedurale. Agli assistenti abbiamo cercato di fare fare un percorso in questi anni, su scelta anche mia, per trasformarli in piccoli arbitri, in supporto tecnico, ma non mi è piaciuta per niente l’ingerenza di Bindoni che va oltre quello che gli abbiamo chiesto di fare, ovvero intervenire su cose al 100% chiare di competenza loro”, ha detto l’ex arbitro, ospite di Dazn per ‘Open Var’ nel quale vengono riproposte le immagini dell’episodio del penalty concesso per il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo ( e poi trasformato da De Bruyne) e gli audio tra l’arbitro Mariani, l’assistente Bindoni che segnala il contatto e la Sala Var secondo cui , chi è dietro il monitor fa sapere al direttore di gara che Di Lorenzo “non allarga la gamba per guadagnare uno spazio che non è del pallone ma la allarga per la protezione del pallone”. “Per noi è una decisione non corretta, ci saremmo aspettati l’on field review. Do molta responsabilità in sala all’assistente, un po’ all’arbitro e un po’ al Var. Noi vogliamo rigori chiari, interventi per togliere un gol chiari, pretendiamo che i calci di rigore abbiano un livello alto. E questo rigore è sotto la soglia”, ha aggiunto.

Lazio-Juve 1-0, il designatore: “Su Conceicao step on foot era da rigore“

“Non sono stati particolarmente scrupolosi anche se qui Meraviglia fa un ragionamento superficiale sullo step on foot. Non tutti gli step on foot sono calci di rigore. Serve uno scontro vero sul pallone e qui c’è un giocatore che cerca l’avversario, c’è lo step on foot e ci saremmo aspettati l’on-field review e il calcio di rigore“. ha affermato Rocchi nell’analizzare l’intervento sul bianconero Conceicao in Lazio-Juve, finita 1-0 per i capitolini, che il Var non ha ritenuto da rigore. “È un caso in cui un giocatore va a cercare un avversario, lo trova e lo trova in maniera scorretta, è paragonabile a uno sgambetto”, ha aggiunto.