Del Piero-Bergomi, lite in tv sull’Inter: ecco cosa è successo

Lite negli studi di Sky Sport tra Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi ieri sera, domenica 26 ottobre, nel corso della trasmissione ‘Sky Calcio Club‘ condotta da Fabio Caressa. La discussione è nata dall’analisi dell’ottava giornata di Serie A e in particolare della sconfitta per 3-1 dell’Inter in casa del Napoli.

Il battibecco

Tutto è partito da un’affermazione di Alessandro Del Piero, che ha ribadito una sua convinzione: “Lo dico da quattro anni: l’Inter è la squadra più forte in Italia. Tu non sei d’accordo, ma io questo lo sottoscrivo anche quest’anno”. Ha poi aggiunto che, in questi anni, altre squadre sono state più brave dell’Inter perché hanno vinto al posto suo ma, ha rimarcato, la rosa dei nerazzurri è più forte di quelle delle concorrenti.

Beppe Bergomi ha immediatamente manifestato il suo disaccordo scuotendo la testa e chiedendo a Del Piero perché allora l’Inter non vinca mai gli scontri diretti. La discussione si è quindi accesa. Quando Giancarlo Marocchi, altro ospite in studio, ha sostenuto Del Piero dicendo che se il Real Madrid venisse in Italia a comprare giocatori li prenderebbe all’Inter, l’ex capitano della Juventus ha alzato il tono elencando i giocatori nerazzurri: “Lautaro non è un giocatore? Barella non è un giocatore? Thuram non è un giocatore? Calhanoglu non è un giocatore? Bastoni non è un giocatore?“.

Dura la nuova replica di Bergomi: “Non è che chi urla di più ha ragione. Stai sempre a dire ste robe qua. Non puoi alzare la voce e dire sempre sta cosa qua. Rispetta anche quello che dico io“.