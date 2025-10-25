Napoli-Inter oggi: orari, probabili formazioni, dove vederla in tv e i precedenti

Napoli-Inter, Campioni contro vice nel match che può disegnare i primi equilibri della nuova stagione della serie A. Da una parte l’Inter, che ha avvicinato la vetta della classifica dopo la vittoria sulla Roma all’Olimpico e viaggia a punteggio pieno in Champions. Dall’altra il Napoli, reduce dalla batosta europea (6-2) di Eindhoven e dalla sconfitta col Torino che ne ha rallentato il passo nella lotta scudetto. Ma soprattutto dopo le parole di Antonio Conte nel post partita europeo, che ha chiesto un deciso cambio di passo, soprattutto di comportamento, ad alcuni dei suoi giocatori e lamentato difficoltà nel ricreare la giusta alchimia in una rosa ampliata con tanti nuovi innesti. Situazione a cui si aggiunge l’infortunio di Alex Meret in allenamento: il portiere ha riportato la frattura del secondo metatarso del piede destro. Conte ha deciso di non parlare in conferenza stampa alla vigilia, come già avvenuto dopo le gare europee. Ed è bene che la partita non sia caricata di ulteriori tensioni e polemiche, vista l’importanza della sfida.

Chivu: “Ambizioni altissime per entrambi”

Chivu, da parte sua, si gode il momento e parla apertamente di “rivalità” tra Inter e Napoli, dovuta ai successi di entrambi i club negli ultimi anni. Nella partita, dice, “conta che affrontiamo la squadra Campione d’Italia e che siamo i vicecampioni. Le ambizioni sono altissime da entrambe le parti, sarà una partita combattuta ed entrambe le squadre vorranno dire la loro”. Da una parte, insiste, c’è “una squadra che ha vinto il campionato” mentre “l’altra no, anche se non bisogna guardare l’anno scorso. C’è ambizione e c’è rivalità perché il Napoli negli ultimi anni è una grande del calcio italiano e non solo, ha vinto due scudetti. Sarà una partita in cui due squadre vorranno dire la loro”.

Le parole di Chivu alla vigilia di Napoli-Inter 🎙️



La conferenza integrale 👉 https://t.co/GPhbAYlmcv pic.twitter.com/gxb4UtKjyh — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 24, 2025

Ma per il tecnico romeno non è ancora il momento di parlare di match scudetto. “La partita è importante, non dobbiamo negare l’evidenza e la realtà – premette – Sono importanti i punti, tutto quello che muove la classifica. E’ presto però per dire altro, noi come loro e altre squadre abbiamo già due sconfitte. Il Milan è l’unica ad aver perso solo una gara, anche se ha qualche pareggio”. Per Chivu “bisogna capire l’importanza della partita, ci giochiamo tanto, ma non tutto. Bisogna andare con convinzione, con lo spirito giusto e la voglia giusta. Non sarà semplice, l’ambiente a Napoli non è a nostro favore. Dobbiamo essere preparati fisicamente e mentalmente per una grande prestazione”.

I precedenti

Napoli-Inter si sono affrontate 158 volte in Serie A, i nerazzurri sono in vantaggio con 70 vittorie, contro le 47 del Napoli e 41 pareggi. Appena 1 la vittoria del Napoli nelle ultime 12 sfide contro l’Inter. Curiosità: le ultime tre partite tra queste due squadre sono terminate tutte con il punteggio di 1-1.

Probabili formazioni

Napoli

(4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. All. Conte.

Inter

(3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu.

Orario e dove vederla in tv

La partita Napoli-Inter si gioca sabato 25 ottobre 2025 alle 18, dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Dazn.