Roma-Inter 0-1, decisivo il gol di Bonny

L’Inter batte per 1-0 la Roma all’Olimpico nella gara valida per la settima giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu raggiunge in vetta a 15 punti i giallorossi e il Napoli, uscito sconfitto dal Torino, in attesa della sfida di domenica sera a San Siro del Milan contro la Fiorentina. Decisiva la rete di Bonny al 6′.

Barella: “Serviva fiducia e Chivu è stato un esempio”

“Vincere non è mai facile, complimenti alla Roma ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Nel secondo tempo siamo calati anche per gli impegni con le nazionali. L’importante era sbloccarla, ci prendiamo tutto di questa partita”. Così Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter a Sky Sport, dopo la vittoria all’Olimpico sulla Roma. “Siamo sempre stati forti anche nei momenti difficili. La testa fa tanto in questo sport, non solo gambe e piedi. Serviva fiducia e il mister è stato un esempio. Anche lui in carriera ha vissuto delusioni e bellissime vittorie e poteva aiutarci”.

Gasperini: “Chivu ha tanti meriti, non semplice sostituire Inzaghi”

“Chivu ho avuto modo di conoscerlo solo per poco tempo, ma ho sempre avuto grande stima di lui, sia come giocatore che come uomo. Anche quando ci siamo affrontati l’anno scorso col Parma, ha confermato le mie impressioni. Mi piace molto il suo modo di lavorare: non era semplice prendere il posto di Inzaghi, e invece lo sta facendo con personalità e idee chiare. Ha tanti meriti”, ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a Sky Sport, dopo la sconfitta contro i nerazzurri.