Psv-Napoli 6-2, disastro Conte: inutile la doppietta di McTominay

Crollo Napoli in casa del Psv Eindhoven per 6-2. La squadra di Antonio Conte, dopo un ottimo avvio di partita e il vantaggio siglato da Scott McTominay al 31′, è stata rimontata dagli olandesi. Fatale l’autogol di Alessandro Buongiorno (35′), seguito dalle reti di Ismael Saibari (38′), Dennis Man (54′, 80′), Ricardo Pepi (87′) e Couhaib Driouech (89′). Inutile il secondo gol di McTominay al 86′. Da segnalare anche l’espulsione di Lorenzo Lucca al 76′.

La sintesi di Psv-Napoli

Al 31′ gli azzurri vanno in vantaggio con McTominay ma dopo appena quattro minuti i padroni di casa trovano il pari grazie a un autogol di Buongiorno. Al 38′ il raddoppio degli olandesi con Saibari. Al 54′ Man sigla la terza rete per il Psv e poi firma la doppietta all’80. Nel mezzo, al 76′, l’espulsione di Lucca. All’86’ McTominay accorcia provvisoriamente le distanze. Ma dopo appena un minuto arriva il 5-2 di Pepi. Tre minuti dopo Driouech batte Milinkovic Savic dalla distanza, fissando il risultato sul 6-2. Per il Napoli, che resta a tre punti in classifica, si tratta della seconda sconfitta in Champions dopo quella col City.