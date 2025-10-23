Europa League, oggi Roma – Viktoria Plazen e Steaua – Bologna: orari, possibili formazioni, quote e dove vederle in tv

La Roma affronta stasera, giovedì 23 ottobre 2025, all’Olimpico i cechi del Viktoria Plzen per la terza giornata di Europa League. I giallorossi al momento sono in 15esima posizione con solo i tre punti ottenuti contro il Nizza. Gasperini è chiamato a far dimenticare con un successo europeo la sconfitta subita in casa contro l’Inter nell’ultima giornata di campionato. Unico assente tra le fila giallorosse è Angelino. “Titolari sono tutti quelli che giocano dall’inizio e chi subentra. Bailey è difficile che possa giocare dall’inizio, è fuori da tanto tempo ma l’importante è che sia guarito. Ci vorrà qualche settimana per vederlo al top, ma può giocare degli spezzoni”, ha detto il mr giallorosso.

Per i bookie Roma in pole

I bookie vedono favorita la squadra di Gasperini: l’1 si gioca a 1,37 su Goldbet e Betflag, mentre pareggio e successo della formazione ceca – si legge su Agipronews – sono in lavagna, rispettivamente, a 5,10 e 7,35. In due trasferte a Roma – Europa League 2016/17, Champions League 2018/19 – il Viktoria Plzen ha incassato nove reti e l’Over è in rampa di lancio anche per questa sfida: è fissato a 1,50 , mentre l’Under è visto addirittura a 2,40. Tre delle sei vittorie stagionali dei giallorossi sono state per 1-0 e questo esito giovedì vale 8,50 volte la posta puntata, come il 2-1 e l’1-1; il risultato esatto più probabile è considerato il 2-0 – che vale 7,50 volte la posta puntata – mentre le quote s’impennano in caso di affermazione degli ospiti di Martin Hyský: lo 0-1 è fissato a 18, l’1-2 a 21. Gasperini dovrebbe ricorrere a un po’ di turn-over: nel ruolo di terminale offensivo spazio per Ferguson, che cerca la prima gioia “italiana” offerta a 2,25, come quella di Dybala, mentre un gol dell’altro argentino Mati Soulé vale 2,40 volte la posta puntata. Matej Vydra, un passato nell’Udinese, resta l’attaccante più insidioso dei cechi: un suo gol all’Olimpico è in lavagna a 4,50, quello del nigeriano Rafiu Durosinmi a 5.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Questi i probabili schieramenti in campo stasera alle 21.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini

(3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini Viktoria Plzen (4-2-3-1): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré; Cerv, Spacil; Memic, Vydra, Adu; Durosimni. All. Hysky

DOVE VEDERLA IN TV

Il match stasera alle 21 è disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Telecronaca di Riccardo Gentile

di Riccardo Gentile Commento di Massimo Gobbi

di Massimo Gobbi Diretta Gol con Dario Massara

con Dario Massara Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante

FCSB – BOLOGNA

A Bucarest il Bologna tenta il colpaccio contro i rumeni dell’FCSB, l’ex Steaua. Gli uomini di Italiano – che non sarà in panchina a causa della polmonite che lo ha costretto al ricovero in ospedale per alcuni giorni – sono reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Cagliari, e in Romania scenderanno in campo sicuramente per fare la loro partita. Attualmente i rossoblù sono in 27esima posizione con un solo punto in carniere.

I bookie danno al Bologna il successo

Secondo le quote il Bologna può centrare il primo successo, anche se l’allenatore non sarà in Romania a causa di una polmonite: come riporta Agipronews, il 2 si gioca a 1,68 su 888sport, mentre pareggio e vittoria dei campioni di Romania sono in lavagna nell’ordine a 4 e 5,20. Otto delle ultime dieci partite che hanno coinvolto le due squadre sono terminate con meno di tre reti complessive: l’Under, a 1,83, è leggermente in vantaggio sull’Over visto a 1,87. Lo 0-1 è il risultato che gli esperti giudicano più probabile per questa sfida: vale 6,75 volte la posta puntata, come l’1-1, mentre lo 0-2 (stesso risultato con cui il Bologna si è imposto a Cagliari) e l’1-2 sono visti nell’ordine a 7,50 e 8,50. Si sale in caso di successo dei padroni di casa di Charalambous: l’1-0 è in lavagna a 12, il 2-1 a 17. Capocannoniere della Serie A con cinque reti, è su Orsolini che il Bologna punta forte per sbancare l’Arena Nationala: un gol dell’esterno mancino vale 2,50 la posta puntata (come quello di Dallinga), mentre Castro e Jonathan Rowe sono entrambi visti a 3. Tanase e Thiam sembrano i principali pericoli per la difesa dei felsinei: un gol del primo, che quest’anno ne ha già realizzati 8, paga 6 volte la posta puntata, quello dell’attaccante senegalese 4,50.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Questi i probabili schieramenti di FCSB-Bologna in programma stasera.

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Sut; Tanase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. All. Charalabous

(4-2-3-1): Tarnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Sut; Tanase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. All. Charalabous Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano

DOVE VEDERLA IN TV

Oggi alle 18,45 diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

Telecronaca di Daniele Barone

di Daniele Barone Commento di Fernando Orsi

di Fernando Orsi Diretta Gol Paolo Ciarravan

Paolo Ciarravan Inviato Marco Nosotti.