Europa League, Aston Villa-Bologna finisce 1-0

Esordio con sconfitta per il Bologna in Europa League. Ieri sera, a Birmingham, i rossoblù di Italiano sono stati battuti 1-0 dall’Aston Villa nella prima giornata del girone unico. A decidere il match un sinistro di McGinn al 13′. Il portiere dei felsinei, Skorupski, tiene a galla la squadra con parate spettacolari, neutralizzando perfino un rigore calciato da Watkins. Ma il Bologna non riesce a raddrizzare il risultato nemmeno nel finale, quando non sfrutta due buone occasioni.
Italiano: “In crescita nonostante il ko”
“Siamo una squadra in crescita, nonostante il KO. Possiamo superare il girone”, ha commentato a fine match il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano. Il prossimo impegno del Bologna giovedì prossimo al Dall’Ara contro il Friburgo.
Aston Villa-Bologna, il tabellino
Marcatore: 13’ McGinn (A)
Aston Villa (4-4-2): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen (74’ Digne); Guessand, Kamara, McGinn, Rogers; Malen (58’ Watkins), Buendia (58’ Sancho). Allenatore: Emery.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea (70’ Hom), Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Bernardeschi (70’ Orsolini), Odgaard (83’ Fabbian), Cambiaghi (70’ Rowe); Castro (83’ Dallinga). Allenatore: Italiano.
Ammoniti: Cash (A), Lucumì (B), McGinn (A)
Arbitro: Gil Manzano