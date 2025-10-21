Champions, Inter oggi contro l’Union SG: orario e dove vederla in tv

Inter oggi in campo per la Champions League, terza giornata della stagione 2025/2026. I nerazzurri di Cristian Chivu volano in Belgio contro la rivelazione delle ultime due stagioni europee, l’Union SG (Saint Gilloise) campione nazionale. Sempre oggi in campo anche un’altra italiana: il Napoli di Conte, in trasferta in Olanda contro il Psv Eindoven, dove circa 180 tifosi partenopei sono stati fermati alla vigilia della partita.

L’Inter, reduce da sei vittorie di fila tra campionato e Champions, va a caccia di un settimo sigillo che vorrebbe anche dire mettere quasi al sicuro la qualificazione alla seconda fase del torneo. Una vittoria per gli uomini di Chivu sarà fondamentale anche per arrivare con il morale giusto allo scontro di campionato col Napoli al Maradona sabato prossimo.

Chivu: “Stiamo pensando solo a questa partita e non al Napoli”

“Alla squadra chiedo sempre responsabilità, felicità e passione. Dobbiamo onorare questa competizione, che sappiamo molto importante. In questo momento stiamo pensando solo a questa partita e non al Napoli”, ha detto Chivu alla vigilia. Parlando degli avversari, ha aggiunto: “Anche se hanno cambiato allenatore sono una squadra con una identità, aggressiva, che hanno già tre punti in Champions e sono primi in campionato. Hanno gamba, struttura fisica e dovremo essere bravi ad evitare la loro aggressività”.

Inter, la classifica in Champions League

L’Inter arriva alla partita contro l’Union SG a punteggio pieno in questa fase campionato della Champions League. Dopo aver vinto contro Ajax e Slavia Praga i nerazzurri sono al primo posto, come Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Arsenal e il Qarabag. Gli avversari dell’Union SG invece sono reduci da una vittoria e una sconfitta, ma comunque primi nel girone assieme a Liverpool, Chelsea, Napoli, Galatasaray e Atalanta, davanti a Juventus e Bodø/Glimt.

Union SG-Inter, probabili formazioni

Contro l’Union Saint Gilloise, Chivu deve rinunciare ancora a Marcus Thuram: il francese è ancora out e salterà anche il big match contro il Napoli. Out anche Darmian e Di Gennaro, operato al polso. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico nerazzurro potrebbe lanciare dal primo minuto De Vrij, Sucic, Carlos Augusto e soprattutto Pio Esposito. In attacco la coppia dovrebbe essere formata proprio dal giovane attaccante, che si è messo in luce anche in nazionale, insieme a Lautaro. Ma non è da escludere la possibilità di vedere l’inedita coppia formata da Esposito e Bonny, con Lautaro preservato in vista di Napoli.

Inter (3-5-2)

Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto, Martinez, Esposito

Union SG (3-5-2)

Scherpen, Mac Allister, Burgess, Leysen, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, Niang, Florucz, David.

Union SG-Inter, orario e dove vederla in tv e streaming

La partita di Champions League Union SG-Inter è in programma alle 21 all’RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles, in Belgio. Sarà trasmessa in tv in esclusiva su Sky (Sky Sport 1 e Sky Sport) e Now e in straming su Sky Go e Now tv. Non sarà disponibile la diretta tv in chiaro.