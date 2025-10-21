Arrestati a Eindhoven 180 tifosi del Napoli per aver “provocato disordini”

Lo riportano i media olandesi. È successo alla vigilia della partita di oggi tra il Psv e i partenopei

Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e gli azzurri di Antonio Conte. Secondo la polizia locale – come si legge sul sito olandese ‘de Gelderlander’ – il loro comportamento “ha provocato disordini“. Il folto gruppo di tifosi italiani è stato condotto alla stazione di polizia di Mathildelaan a bordo di tre autobus. Fermati anche quattro sostenitori del PSV.