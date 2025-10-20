Home > Calcio > Champions League 2025-26, le partite del 21 e del 22 ottobre: le italiane in campo, i big match. Dove vederle in TV e in Streaming

La Champions League 2025-26 torna protagonista questa settimana con la terza giornata della fase a gironi. Napoli, Inter, Atalanta e Juventus scendono in campo per un turno che potrà dire già molto sul loro futuro nel massimo torneo continentale. Si giocherà, come di consueto, in due giorni: martedì 21 e mercoledì 22 ottobre. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle partite in programma, con focus sulle italiane in campo e sui big match.

Martedì 21 ottobre

Le italiane in campo il 21 ottobre

PSV Eindhoven vs Napoli : trasferta insidiosa per i partenopei in Olanda, contro una formazione storicamente impegnativa in Europa. Si gioca alle ore 21 .

: trasferta insidiosa per i partenopei in Olanda, contro una formazione storicamente impegnativa in Europa. . Union Saint-Gilloise vs Inter: la squadra di Chivu, in gran forma in campionato dopo la vittoria contro la Roma e a punteggio pieno in Champions, affronta la formazione belga che ha già battuto proprio il PSV e cerca un’ulteriore sorpresa. Calcio d’inizio alle ore 21.

Gli altri big match del 21 ottobre

Arsenal vs Atlético Madrid : match clou internazionale tra due squadre di grande tradizione. Gli spagnoli di Simeone alla ricerca di una vittoria per tornare in corsa per la Top 8 dopo il passo falso contro il Liverpool, i Gunners cercano invece di proseguire il loro percorso perfetto. Calcio d’inizio all’Emirates Stadium alle 21.

: match clou internazionale tra due squadre di grande tradizione. Gli spagnoli di Simeone alla ricerca di una vittoria per tornare in corsa per la Top 8 dopo il passo falso contro il Liverpool, i Gunners cercano invece di proseguire il loro percorso perfetto. Calcio d’inizio all’Emirates Stadium alle 21. Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain: i campioni in carica attesi in Germania in una sfida difficile, contro i tedeschi che hanno deluso finora racimolando solo due pareggi nei primi due match. Si gioca alle 21

Mercoledì 22 ottobre

Le italiane in campo il 22 ottobre

Atalanta vs Slavia Praga : a Bergamo la squadra di Juric cerca contro i cechi la seconda vittoria consecutiva in Champions e punti fondamentali per la classifica. Calcio d’inizio alle 21.

: a Bergamo la squadra di Juric cerca contro i cechi la seconda vittoria consecutiva in Champions e punti fondamentali per la classifica. Calcio d’inizio alle 21. Real Madrid vs Juventus: big match assoluto al Bernabéu, con i bianconeri chiamati a confrontarsi contro una delle favorite della competizione. Si parte alle 21.

Gli altri big match del 22 ottobre

Chelsea vs Ajax: altra sfida tra grandi d’Europa con potenziale spettacolo garantito. Olandesi in grandissima difficoltà e ancora a secco di punti nella League Phase. Si gioca alle 21.

La situazione delle italiane

Le quattro italiane vivono momenti diversi: l’Inter guida il raggruppamento a punteggio pieno insieme ad altre cinque squadre; Napoli e Atalanta hanno conquistato tre punti nelle prime due giornate, mentre la Juventus, protagonista di pareggi rocamboleschi, cerca un risultato di prestigio contro il Real Madrid.

Dove vedere le italiane in tv e in streaming

I diritti della Champions League 2025/26 in Italia sono divisi tra Sky e Amazon Prime. Sky detiene i diritti per 185 delle 203 partite, visibili sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e Now. Amazon Prime Video mantiene l’esclusiva su 18 big match del mercoledì sera. Ecco dove si vedranno le italiane.

PSV-Napoli : Sky Sport

: Sky Sport Union Saint Gilloise-Inter : Sky Sport

: Sky Sport Real Madrid-Juventus : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Atalanta-Slavia Praga: Sky Sport

Le partite trasmesse in chiaro da Tv8 e Cielo

Tra le partite di cui Sky detiene i diritti, la pay-tv trasmette una partita per ogni turno in diretta in chiaro su Tv8 tra quelle che non coinvolgono squadre italiane. Inoltre, su Cielo in differita viene mandato in onda in prima serata un match in programma per le 18:45. Ecco i match che saranno visibili gratis per tutti.