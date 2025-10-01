Champions League, Villarreal-Juventus 2-2: bianconeri rimontati nel finale

Juventus e Villarreal hanno pareggiato 2-2 all”Estadio de la Ceramica’ nella gara valida per la seconda giornata della fase a girone unico di Champions League. Rete di Mikautadze al 18′, pareggio di Gatti al 49′, raddoppio bianconero con Conceicao al 56′ e rete del definito pareggio di Veiga al 90′

Locatelli: “Alla fine eravamo stanchi”

“E’ stata una partita intensa. Noi nel primo tempo dovevamo fare meglio, abbiamo subito troppi contropiede. Nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo approcciato il secondo tempo bene, abbiamo trovato i gol, c’eravamo in campo bene, poi alla fine eravamo stanchi, ci siamo abbassati tanto e la gestione dei momenti un po’ ci manca, capire quando andare su e tenerla, o andare su e cercare di concludere, sono dettagli che fanno la differenza”. Così il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, a Prime Video al termine della sfida con il Villarreal. “Poi abbiamo preso un gol alla fine, veramente un peccato. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene, dobbiamo ripartire da questo. Credo che la parte dei dettagli di gestire i momenti sia un percorso di maturazione che dobbiamo fare”, ha aggiunto.

Tudor: “Sono arrabbiato”

“La gestione degli attimi? Fa parte del gioco, sono arrabbiato, non si può perdere così la partita, dispiace perché avevamo la partita in mano. Abbiamo fatto un grande secondo tempo. C’è rammarico, ci prendiamo questo punto qui”. Così a Prime Video, Igor Tudor, tecnico della Juventus, al termine della sfida pareggiata contro il Villarreal. “Abbiamo fatto quello che si poteva fare, commesso qualche errore ma ci sta, peccato perché era all’ultimo secondo. C’è stata troppa frenesia e nervosismo, sbagliati troppi passaggi semplici sbagliati. Ci manca di rubare le seconde palle, queste sono le nostre caratteristiche. La squadra comunque c’è, abbiamo le nostre difficoltà e punti deboli come tutti”, ha aggiunto.

Conceicao: “Meritavamo un ultimo gol”

“La squadra ha capito cosa migliorare alla fine del primo tempo. Dobbiamo fare un po’ meglio quello che alleniamo: siamo cresciuti nel secondo tempo, ma non siamo riusciti a vincere. E’ mancato un altro gol che meritavamo, ma va detto che abbiamo affrontato una squadra forte. Dobbiamo continuare forte e pensiamo alla prossima sfida di Serie A”. Così a Prime Video l’attaccante della Juventus Francisco Conceicao dopo il 2-2 nel match di Champions contro il Villarreal. “Il gol di Gatti? Lui qualche volta c prova, è bene che sia riuscito a farlo oggi. Dobbiamo continuare a lavorare per riuscire a centrare una vittoria in Champions”, ha aggiunto.