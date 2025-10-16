Totti e la moda, stessa maglia per 25 anni è la mia cosa più elegante

“Non ho un buon rapporto con la moda, anche perché facevo un altro lavoro. Quello che trovo, metto: sono un po’ un sempliciotto, non come alcuni miei colleghi più modaioli”. Lo ha detto l’ex capitano e bandiera della Roma, Francesco Totti, ospite assieme a Sabrina Ferilli e James Franco, alla serata di inaugurazione del flagship store MooRER di via Borgognona a Roma. “La cosa più elegante è che sono rimasto 25 anni con la stessa squadra. Di questa Roma al primo posto spero tanto… come un lungo red carpet che non finisce mai. Ho accettato subito l’invito del brand, anche perché in centro non ci vengo mai”, ha aggiunto l’ex calciatore campione del mondo nel 2006.

“Mi è sempre piaciuto lui: dalle scelte di vita a quelle sportive. Se fossi stato un calciatore, avrei agito come lui. Quando abbiamo deciso di aprire una boutique a Roma, abbiamo pensato subito a Francesco Totti, perché la filosofia del brand è proprio quella che avevo in mente fin dall’inizio: creare un prodotto resistente, non solo a livello performativo ma anche nel gusto, che duri nel tempo. Mi ha sempre colpito sua autenticità come personaggio”, le parole di Moreno Faccincani, Ceo, Direttore Creativo e Founder di MooRER.

Moorer inaugura nuovo flagship store nella Capitale

“MooRER, brand italiano di riferimento nel luxury outerwear, inaugura oggi il suo nuovo flagship store nella centralissima Via Borgognona 4F a Roma, segnando una tappa cruciale nella strategia di espansione internazionale del brand, che include ulteriori opening strategici nelle principali capitali mondiali. Ospiti d’eccezione Francesco Totti e Sabrina Ferilli, che contribuiscono a rendere l’apertura un momento ancora più speciale. Il nuovo spazio romano rappresenta una vera e propria evoluzione del DNA MooRER, traducendo l’essenza del brand in una nuova espressività che unisce rigore formale ed eleganza esterna a un mondo interno ricco di dettagli raffinati e preziosità artigianali”. È quanto si legge in una nota dell’azienda.