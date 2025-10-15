Home > Calcio > Serie A 2025/2026, torna il campionato: le partite e i big match della 7ᵃ giornata

La 7ᵃ giornata della Serie A 2025/2026 arriva dopo la sosta delle nazionale, che ha visto l’Italia battere Israele e guadagnarsi così un posto nei playoff verso il Mondiale 2026. Chiusa la parentesi internazionale, il campionato italiano è pronto per riprendere la corsa verso lo Scudetto.

Le partite di sabato 18 ottobre: il big match

Sabato 18 ottobre si apre con le sfide salvezza tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona, mentre alle 18 tocca ai campioni d’Italia del Napoli, che contro il Torino, allo Stadio Olimpico, vogliono confermare il primo posto in classifica. In serata il big match della 7ᵃ giornata: all’Olimpico di Roma è infatti di scena Roma-Inter, con i giallorossi appaiati al Napoli in testa alla classifica e la squadra di Chivu distante appena 3 punti, all’inseguimento della coppia di testa.

Le partite di domenica 19 ottobre

Domenica 19 ottobre parte con il lunch match tra Como-Juventus allo stadio Sinigaglia, alle 12.30 gli uomini di Tudor cercano una vittoria per sbloccarsi, dopo i 3 pareggi consecutivi contro Verona, Atalanta e Milan. Alle 15 sfida tra rossoblù in Sardegna tra Cagliari-Bologna, mentre a Marassi il Genoa ospita il Parma. E’ di scena alle 18 a Bergamo l’incerottata Lazio di Sarri, orfana anche di Castellanos, che affronta un’Atalanta ancora imbattuta sotto la nuova gestione di Juric. Chiude la domenica la sfida di San Siro tra Milan-Fiorentina, con i rossoneri che dovranno fare a meno di Ivan Pulisic, infortunatosi nell’ultima gara degli Usa.

Il posticipo di lunedì 20 ottobre

La 7ᵃ giornata della Serie A 2025/2026 si chiude lunedì 20 ottobre alle 20.45, con il match tra Cremonese-Udinese.

Gli arbitri della 7ᵃ giornata

Lecce – Sassuolo

Crezzini

Costanzo – Passeri

Iv: Sacchi J.L.

Var: Mazzoleni

Avar: Ghersini



Guida

Peretti – Perrotti

Iv: Allegretta

Var: Di Paolo

Avar: Paterna



Marcenaro

Scatragli – Ceccon

Iv: Tremolada

Var: Doveri

Avar: Maggioni



Massa

Meli – Cecconi

Iv: Feliciani

Var: Meraviglia

Avar: Abisso



Ayroldi

Di Gioia – Cavallina

Iv: Zufferli

Var: Maresca

Avar: La Penna



Marchetti

Di Monte – Belsanti

Iv: Turrini

Var: Ghersini

Avar: Doveri



Sozza

Dei Giudici – Mokhtar

Iv: Pairetto

Var: Marini

Avar: Prontera



Collu

Rossi L. – Politi

Iv: Colombo

Var: Gariglio

Avar: Meraviglia



Marinelli

Mondin – Bahri

Iv: Arena

Var: Abisso

Avar: Di Paolo



Fabbri

Barone – Biffi

Iv: Zanotti

Var: La Penna

Avar: Marini

Gli orari della 7ᵃ giornata

Lecce-Sassuolo, sabato 18 ottobre alle 15

Pisa-Verona, sabato 18 ottobre alle 15

Torino-Napoli, sabato 18 ottobre alle 18

Roma-Inter, sabato 18 ottobre alle 20.45

Como-Juventus, domenica 19 ottobre alle 12.30

Cagliari-Bologna, domenica 19 ottobre alle 15

Genoa-Parma, domenica 19 ottobre alle 15

Atalanta-Lazio, domenica 19 ottobre alle 18

Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre alle 20.45

Cremonese-Udinese, lunedì 20 ottobre alle 20.45

Serie A 2025/26, 7ᵃ giornata: dove vederla in tv e streaming

Ecco tutte le partite della 7ᵃ giornata di Serie A e i rispettivi canali tv e streaming dove vederle.

Lecce-Sassuolo – Dazn

Pisa-Verona – Dazn

Torino-Napoli – Dazn

Roma-Inter – Dazn, Now Tv, Sky

Como-Juventus – Dazn

Cagliari-Bologna – Dazn

Genoa-Parma – Dazn

Atalanta-Lazio – Dazn, Now Tv, Sky

Milan-Fiorentina – Dazn

Cremonese-Udinese – Dazn, Now Tv, Sky

La classifica della Seria A dopo la 6ᵃ giornata