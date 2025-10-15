Serie A 2025/2026, torna il campionato: le partite e i big match della 7ᵃ giornata

La 7ᵃ giornata della Serie A 2025/2026 arriva dopo la sosta delle nazionale, che ha visto l’Italia battere Israele e guadagnarsi così un posto nei playoff verso il Mondiale 2026. Chiusa la parentesi internazionale, il campionato italiano è pronto per riprendere la corsa verso lo Scudetto.
Le partite di sabato 18 ottobre: il big match
Sabato 18 ottobre si apre con le sfide salvezza tra Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona, mentre alle 18 tocca ai campioni d’Italia del Napoli, che contro il Torino, allo Stadio Olimpico, vogliono confermare il primo posto in classifica. In serata il big match della 7ᵃ giornata: all’Olimpico di Roma è infatti di scena Roma-Inter, con i giallorossi appaiati al Napoli in testa alla classifica e la squadra di Chivu distante appena 3 punti, all’inseguimento della coppia di testa.
Le partite di domenica 19 ottobre
Domenica 19 ottobre parte con il lunch match tra Como-Juventus allo stadio Sinigaglia, alle 12.30 gli uomini di Tudor cercano una vittoria per sbloccarsi, dopo i 3 pareggi consecutivi contro Verona, Atalanta e Milan. Alle 15 sfida tra rossoblù in Sardegna tra Cagliari-Bologna, mentre a Marassi il Genoa ospita il Parma. E’ di scena alle 18 a Bergamo l’incerottata Lazio di Sarri, orfana anche di Castellanos, che affronta un’Atalanta ancora imbattuta sotto la nuova gestione di Juric. Chiude la domenica la sfida di San Siro tra Milan-Fiorentina, con i rossoneri che dovranno fare a meno di Ivan Pulisic, infortunatosi nell’ultima gara degli Usa.
Il posticipo di lunedì 20 ottobre
La 7ᵃ giornata della Serie A 2025/2026 si chiude lunedì 20 ottobre alle 20.45, con il match tra Cremonese-Udinese.
Gli arbitri della 7ᵃ giornata
- Lecce – Sassuolo
Crezzini
Costanzo – Passeri
Iv: Sacchi J.L.
Var: Mazzoleni
Avar: Ghersini
- Pisa – H. Verona
Guida
Peretti – Perrotti
Iv: Allegretta
Var: Di Paolo
Avar: Paterna
- Torino – Napoli
Marcenaro
Scatragli – Ceccon
Iv: Tremolada
Var: Doveri
Avar: Maggioni
- Roma – Inter
Massa
Meli – Cecconi
Iv: Feliciani
Var: Meraviglia
Avar: Abisso
- Como – Juventus
Ayroldi
Di Gioia – Cavallina
Iv: Zufferli
Var: Maresca
Avar: La Penna
- Cagliari – Bologna
Marchetti
Di Monte – Belsanti
Iv: Turrini
Var: Ghersini
Avar: Doveri
- Genoa – Parma
Sozza
Dei Giudici – Mokhtar
Iv: Pairetto
Var: Marini
Avar: Prontera
- Atalanta – Lazio
Collu
Rossi L. – Politi
Iv: Colombo
Var: Gariglio
Avar: Meraviglia
- Milan – Fiorentina
Marinelli
Mondin – Bahri
Iv: Arena
Var: Abisso
Avar: Di Paolo
- Cremonese – Udinese
Fabbri
Barone – Biffi
Iv: Zanotti
Var: La Penna
Avar: Marini
Gli orari della 7ᵃ giornata
- Lecce-Sassuolo, sabato 18 ottobre alle 15
- Pisa-Verona, sabato 18 ottobre alle 15
- Torino-Napoli, sabato 18 ottobre alle 18
- Roma-Inter, sabato 18 ottobre alle 20.45
- Como-Juventus, domenica 19 ottobre alle 12.30
- Cagliari-Bologna, domenica 19 ottobre alle 15
- Genoa-Parma, domenica 19 ottobre alle 15
- Atalanta-Lazio, domenica 19 ottobre alle 18
- Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre alle 20.45
- Cremonese-Udinese, lunedì 20 ottobre alle 20.45
Serie A 2025/26, 7ᵃ giornata: dove vederla in tv e streaming
Ecco tutte le partite della 7ᵃ giornata di Serie A e i rispettivi canali tv e streaming dove vederle.
- Lecce-Sassuolo – Dazn
- Pisa-Verona – Dazn
- Torino-Napoli – Dazn
- Roma-Inter – Dazn, Now Tv, Sky
- Como-Juventus – Dazn
- Cagliari-Bologna – Dazn
- Genoa-Parma – Dazn
- Atalanta-Lazio – Dazn, Now Tv, Sky
- Milan-Fiorentina – Dazn
- Cremonese-Udinese – Dazn, Now Tv, Sky
La classifica della Seria A dopo la 6ᵃ giornata
- Napoli 15
- Roma 15
- Milan 13
- Inter 12
- Juventus 12
- Atalanta 10
- Bologna 10
- Como 9
- Sassuolo 9
- Cremonese 9
- Cagliari 8
- Udinese 8
- Lazio 7
- Parma 5
- Lecce 5
- Torino 5
- Fiorentina 3
- Hellas Verona 3
- Genoa 2
- Pisa 2