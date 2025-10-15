Pulisic, infortunio in amichevole Usa-Australia: tegola per il Milan

Nuova tegola in casa Milan durante la sosta delle nazionali. Dopo Alexis Saelemaekers infortunio anche per Christian Pulisic che, al 30′ dell’amichevole a Commerce City (Colorado) tra Usa e Australia, ha dovuto lasciare il campo a seguito del fallo subito da Jason Geria.

L’esterno rossonero è stato soccorso dallo staff sanitario della sua nazionale ma poi è stato sostituito da Diego Luna. “Credo che senta qualcosa al bicipite femorale“, ha detto il ct Usa, Mauricio Pochettino, “domani volerà in Italia. Stasera valuteremo e vedremo. Al momento non possiamo dire nulla”. Il match è stato vinto in rimonta dagli americani grazie a una doppietta di Wright dopo l’iniziale vantaggio dell’Australia, siglato da Bos.

Il Milan rinnova la partnership con Emirates

Sul fronte societario Ac Milan ed Emirates “annunciano oggi il rinnovo della loro storica partnership, avviata nel 2007. La compagnia aerea continuerà a essere official airline partner e principal partner dei rossoneri, celebrando così vent’anni al fianco del club”. Lo scrive il Milan in una nota. “Da anni Emirates è protagonista del percorso di crescita di Ac Milan, come partner strategico capace di generare valore dentro e fuori dal campo – prosegue la società rossonera – Un legame che ha visto due brand iconici rafforzarsi reciprocamente, accrescendo il proprio prestigio internazionale e diventando un ponte capace di unire tifosi e culture nel segno di innovazione, eccellenza e visione globale”.

“Il rinnovo del legame con Emirates è la testimonianza di una delle collaborazioni più storiche e ammirate nel mondo del calcio, un percorso comune che guarda al futuro con ambizione e visione. Emirates continuerà ad accompagnarci, contribuendo a rafforzare le solide fondamenta del nostro Club e, insieme, a connettere nuove generazioni di appassionati in tutto il mondo e a creare esperienze uniche, che vanno ben oltre il campo da gioco”, ha affermato il chief commercial officer del Milan, Maikel Oettle. Tim Clark, presidente di Emirates Airline, da parte sua ha dichiarato: “Siamo entusiasti di prolungare la nostra partnership con l’Ac Milan. Questa collaborazione, basata su valori condivisi e su un comune impegno verso l’eccellenza, ha permesso di creare esperienze indimenticabili per milioni di tifosi in tutto il mondo. Il nostro legame profondo con l’Italia rende questo rinnovo un passo naturale, mentre continuiamo a collegare Milano e altre città italiane al mondo attraverso Dubai, avvicinando i tifosi rossoneri della nostra rete globale al loro club e ai loro giocatori preferiti”.

Il rinnovo – spiega il Milan – “sottolinea anche la rilevanza strategica di Dubai e del Medioriente, un mercato chiave per il futuro del Club, dove nel 2023 è stata inaugurata Casa Milan Dubai, hub che ha rafforzato ulteriormente il legame con Emirates. I due brand internazionali sono da sempre connettori di culture e comunità, una visione condivisa che nel 2025 assume un significato speciale con i 25 anni di voli tra Milano e Dubai: una rotta che ha avvicinato generazioni di italiani e che ha aperto nuove opportunità di scambio culturale ed economico. Insieme, i due partner hanno dato vita a esperienze che trascendono il campo, dai trionfi memorabili ai progetti speciali come la Hall of Fame del 125° anniversario. Con questo rinnovo riaffermano un impegno fondato su ambizione e visione globale, pronti a scrivere nuove pagine di crescita condivisa”.