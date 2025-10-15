Lazio femminile, una giocatrice fa perdere le sue tracce. La società: “E’ un fatto grave”

Giallo in casa Lazio femminile con protagonista la statunitense Nicole Vernis che da qualche tempo ha fatto perdere le sue tracce. A denunciare la situazione il direttore sportivo della Lazio Women, Raffaele Pinzani, parlando ai canali ufficiali del club. “La situazione di Vernis è un problema – ha affermato – Ha deciso senza permesso di assentarsi e partire, è una settimana che non è più con noi. È irreperibile e non ha risposto alla convocazione col Genoa, vedremo come risolverlo. È un fatto grave“. Questo comportamento, ha concluso Pinzani, “ha arrecato un danno tecnico notevole, era una titolare su cui lavoravamo per farle avere un ruolo importante. Non possiamo rimpiazzarla perché il mercato è chiuso”.