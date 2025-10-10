Estonia-Italia, Gattuso: “Giochiamo col fuoco dentro”. Domani la partita, a che ora e dove vederla

Estonia-Italia si gioca domani, sabato 11 ottobre 2025, per il girone di qualificazione del Mondiale 2026. Il ct della Nazionale Gennaro Gattuso, ha presentato la partita in conferenza stampa. “Noi dobbiamo fare più punti possibili perché Israele è lì, non possiamo fare calcoli. Non andremo in automatico ai playoff e non dobbiamo scherzare col fuoco. Domani sarà una partita importante e fra tre giorni ce ne sarà un’altra – ha aggiunto il ct – Finché la matematica non ci darà ai playoff, noi ci dobbiamo arrivare. Non scherziamo e vediamo di essere seri: io e i miei giocatori lo sappiamo, c’è da fare ancora tanto e ci giochiamo molto. Ricordiamocelo bene”. Gattuso ha detto che lui e i suoi ragazzi non guarderanno il primo tempo del match tra Norvegia e Israele. “Dobbiamo pensare alla partita di domani. Ci giochiamo tanto, dobbiamo fare punti e quello che succede succede. Massima concentrazione e poi vedremo cosa succederà”, ha affermato.

“In Nazionale c’è un’aria che mi piace”

“Devo ringraziare questi ragazzi, c’è un’aria che mi piace ma anche voglia e intensità. Dobbiamo imparare ad annusare il pericolo, ci piace anche stare nella metà campo avversaria. Sono molto contento di quello che sto vedendo – ha proseguito – I ragazzi stanno bene insieme, è quasi un peccato si debba giocare domani. Ci dobbiamo confermare, vi posso assicurare che vedo un bell’ambiente e grandi allenamenti”.

Calafiori: “Concentrati solo su Estonia”

“Io e tutta la squadra siamo concentrati sull’Estonia, prima di noi ci sarà la Norvegia. Pensiamo al domani e poi vedremo”. Così Riccardo Calafiori in conferenza stampa alla vigilia di Estonia-Italia. “Tanti giovani calciatori italiani all’estero? Penso sia più una necessità: se guardi quanto ha speso la Premier più dell’Italia questa estate. Il livello non è molto diverso, ma sono completamente diversi come campionati. E io da sempre volevo giocare in Inghilterra“. Il campionato italiano, ha aggiunto, “penso sia più incerto negli ultimi anni, questo lo rende più bello da vedere”.

Estonia-Italia, a che ora e dove vederla

Estonia-Italia si gioca sabato 11 ottobre alle 20.45, e sarà visibile in diretta in televisione in chiaro su Rai 1. Il match sarà trasmesso anche in streaming gratis su Rai Play.

La classifica del girone I