Napoli-Sporting Lisbona oggi in Champions League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla in tv

Il Napoli è chiamato alla rivincita questa sera in Champions League dopo la sconfitta all’esordio in casa del Manchester City. La squadra di Antonio Conte, alle ore 21, ospita al ‘Maradona‘ lo Sporting Lisbona, forte dei tre punti conquistati alla prima giornata contro i kazaki del Kairat Almaty. I portoghesi, inoltre, sono secondi nella Primeira Liga con 18 punti, alle spalle del Porto e davanti al Benfica del neo-tecnico José Mourinho. Gli azzurri, invece, sono primi in Serie A, a quota 12 punti, alla pari con Milan e Roma.

Conte: “Sporting avversario di livello ma anche noi lo siamo”

“Lo Sporting Lisbona è una squadra che si contende sistematicamente il campionato con Porto e Benfica, è di primo livello, di prima fascia, l’ho affrontata anche col Tottenham nel girone e sono rimasti tanti calciatori di quella squadra ed hanno accumulato esperienza. E’ un’ottima squadra e bisognerà giocare sapendo che affrontiamo un rivale forte, ma anche noi lo siamo e vogliamo misurarci”, ha detto Conte, in conferenza stampa.

“Noi siamo tornati a casa molto tardi, chi ha giocato ha fatto recupero e dobbiamo cercare di preparare la partita senza spendere molte energie, non è la migliore condizione per prepararci, ma c’è il calendario così e quindi dobbiamo accettarlo. Non voglio fare polemica sul calendario, avere un giorno in più di allenamento ci avrebbe permesso di prepararla meglio ma dovremo abituarci, fare esperienza e buoni risultati. Il calcio portoghese è sempre d’avanguardia, anche in Europa League e Conference creano sempre problemi agli avversari ed è di buon livello”, ha sottolineato.

Ascolta le parole di #Conte e #Jesus alla vigilia della sfida tra Napoli e Sporting



📺 Guarda la conferenza su YouTube: https://t.co/6SwtzqKxmK



#ProudToBeNapoli — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 30, 2025

Guasto al motore dell’aereo dello Sporting Lisbona

Lo Sporting Lisbona, inoltre, ha avuto un piccolo incidente martedì pomeriggio: un guasto al motore del velivolo che sarebbe dovuto decollare dall’aeroporto Humberto Delgado alle 14.55 ha costretto il club lusitano ad annullare la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli. La squadra era attesa intorno alle 18 ma a causa del ritardo del volo il tecnico Rui Borges non ha potuto presentarsi al consueto appuntamento con la stampa.

Dove vedere Napoli-Sporting Lisbona in tv

Napoli-Sporting Lisbona, match valido per la seconda giornata della fase campionato di Champions League, si potrà vedere in diretta tv su SkySport e in streaming su NowTv e SkyGo.

Le probabili formazioni

Antonio Conte questa sera si potrebbe affidare a un 4-1-4-1 con Milinkovic-Savic in porta dietro a Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, e Gutierrez, Lobotka davanti alla difesa, Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund unica punta. Di Lorenzo squalificato dopo il cartellino rimediato contro il Manchester City.

Rui Borges dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, formazione altrettanto offensiva. Rui Silva in porta, Vagiannidis, Debast, Inacio e Araujo in difesa, Hjulmand e Morita a centrocampo, Quenda, Trincao, P. Gonçalves sulla trequarti alle spalle di Suarez.

L’arbitro sarà l’olandese Danny Makkelie. Assistenti i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, quarto uomo Allard Lindhout, al Var il polacco Tomasz Kwiatkowski, AVar l’inglese Michael Salisbury.