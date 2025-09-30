Inter-Slavia Praga oggi in Champions League, probabili formazioni e dove vederla in tv

A Milano oggi, 30 settembre 2025, va in scena Inter-Slavia Praga, gara valida per la seconda giornata della nuova edizione della Champions League 2025/2026. Sempre oggi in campo anche un’altra italiana, l’Atalanta contro il Bruges, mentre domani toccherà Napoli e Juventus.

L’Inter è attesa al debutto casalingo di Champions, allo stadio di San Siro, consapevole dei passi in avanti fatti in queste ultime settimane coronate da tre vittorie consecutive. Bastano per aumentare l’autostima ma non sono sufficienti per guardare troppo oltre. “Della squadra mi ha sorpreso la voglia di essere dominanti, superare determinati momenti, accettare i cambiamenti e cose diverse che erano abituati a fare”, ha spiegato il tecnico Cristian Chivu alla vigilia del match.

Inter-Slavia Praga, probabili formazioni

Sulla formazione Chivu non ha dato molto indizi alla vigilia della partita di Champions contro lo Slavia Praga: di certo l’Inter ritrova tra i pali Sommer.

Inter (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Lautaro, Thuram

Slavia Praga (4-3-3): Markovic, Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji, Zafeiris, Dorley, Kusej, Cham, Provod, Chory

Pronostici

È un’Inter tornata in forma quella che ospita lo Slavia Praga nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Dopo lo 0-2 di Amsterdam all’Ajax, i bookie puntano su un’altra vittoria della squadra di Chivu: come riporta Agipronews, a San Siro l’1 si gioca a 1,33 su Better e Goldbet, mentre pareggio e successo dei campioni cechi sono in lavagna rispettivamente a 5,50 e 7,25. Due delle ultime tre partite dei nerazzurri si sono concluse con meno di tre reti complessive, stesso esito per le ultime tre della squadra allenata da Trpišovský: a San Siro è però favorito l’Over che è visto a 1,50 su Goldbet, mentre l’Under è fissato a 2,40. Le due vittorie conquistate dall’Inter nei quattro precedenti sono state entrambe 3-1: questo risultato esatto è proposto a 10, ma in pole c’è il 2-0 a 7, preferito a 1-0 (8) e 2-1 (8,50). Vale 8,50 anche l’1-1, mentre le quote decollano in caso di affermazione dello Slavia Praga: lo 0-1 vale 17, l’1-2 è offerto a 21. Marcus Thuram non segna da due partite ma le notti di Champions lo esaltano: il bis del francese decisivo con l’Ajax vale 2,25 volte la posta. Un sigillo di Lautaro, che a Cagliari ha firmato il secondo gol in campionato è visto a 2, il bis di Pio Esposito a 2,40. Nello Slavia, riflettori puntati sugli attaccanti Chytil e Prekop: la loro presenza nel tabellino dei marcatori si gioca a 5.

Inter-Slavia Praga: orario e dove vederla in tv

Martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre, la seconda giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Stasera alle 21 la partita dell’Inter, che ospiterà a San Siro lo Slavia Praga, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Le altre partite di oggi