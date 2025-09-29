Inter con lo Slavia Praga domani in Champions, Dimarco punge Inzaghi

L’allenatore dei nerazzurri: “Serve continuità e voglia di essere dominanti, in Champions ogni partita è una sfida insidiosa”

Alla vigilia del debutto casalingo in Champions League contro lo Slavia Praga, Christian Chivu ha parlato in conferenza stampa sottolineando l’importanza di approcciare ogni gara con la massima concentrazione. “C’è un filo sottile tra vittoria e sconfitta, anche se le prestazioni sono sempre state all’altezza. In Champions non esistono partite semplici, tutte le squadre hanno qualità e voglia di fare risultato, soprattutto a San Siro”, ha dichiarato il tecnico nerazzurro.

Inter-Slavia, Chivu: “Sommer torna, dare certezze è il compito dell’allenatore”

Sulla formazione Chivu non si è sbilanciato troppo, ma ha confermato il ritorno di Yann Sommer tra i pali: “Sommer tornerà e mi fermo qui. Ho un gruppo che lavora bene e mi mette in difficoltà nelle scelte. Dare certezze e fiducia è il compito di un allenatore, ma sono i giocatori i veri protagonisti: devono pensare al collettivo, non all’ego personale”.

Chivu: “Voglio continuità e umiltà, mi ha sorpreso la voglia di dominare”

L’allenatore nerazzurro ha insistito anche sul percorso di crescita del gruppo: “Mi aspetto continuità, attenzione e umiltà. Quello che mi ha sorpreso è la voglia della squadra di essere dominante, di accettare cambiamenti e di superare i momenti complicati. Questo atteggiamento dimostra che si tratta di uomini veri, con grande senso del collettivo”.

Dimarco: “Sto ritrovando fiducia, la Champions è un’altra cosa”

Alla vigilia del match ha parlato anche Federico Dimarco, che ha ammesso di aver attraversato un periodo difficile: “Mi mancava un po’ di fiducia, non rendevo come negli anni precedenti. Con il mister e i compagni sto ritrovando la condizione. Abbiamo iniziato bene e dobbiamo continuare così. La Champions è una competizione diversa, serve affrontarla partita dopo partita”.

Inter Vs Sassuolo – Serie A Enilive 2025/2026

La frecciata di Dimarco ad Inzaghi: “Più minuti in campo, più fiducia”

Il laterale nerazzurro ha poi spiegato come la maggiore continuità lo stia aiutando: “Allenare la partita puoi farlo solo giocando. Uscendo sempre al 60’ era difficile crescere di condizione. Ora sto trovando più spazio e si vede anche nel rendimento”. Una considerazione che sa di frecciata ad Inzaghi.