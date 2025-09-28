Serie A, Lecce-Bologna 2-2: il primo gol di Camarda vale il pari nel recupero

Lecce-Bologna hanno pareggiato per 2-2, nel posticipo della 5/a giornata di Serie A. Ma è la serata di Camarda. Un risultato che consente agli emiliani di salire a quota 7 punti in classifica, mentre i salentini si portano a quota 2 evitando però un altro ko che avrebbe messo a rischio la panchina di Di Francesco. Partita equilibrata e ricca di emozioni, con Italiano che cambia più di metà formazione visto l’impegno infrasettimanale in Europa League. In avvio meglio i padroni di casa, che passano in vantaggio in modo fortunoso al 13′ con Coulibaly dopo un miracolo di Skorupski su Pierotti. I salentini vanno poi vicini anche al raddoppio con una conclusione di Tete Morente deviata sulla traversa. Il Bologna domina nel possesso palla ma produce poco in fase offensiva almeno fino al finale di tempo, quando a ristabilire la parità ci pensa Orsolini su rigore concesso da Fourneau per un fallo di Kouassi su Dallinga. Con questa rete l’attaccante del Bologna raggiunge quota 68 in maglia rossoblù superando un mito dei tifosi emiliani come Beppe Signori fermo a 67.

Il secondo tempo e il gol di Camarda

Nella ripresa la gara resta equilibrata, con il Lecce sfortunato quando colpisce un altro palo con lo scatenato Coulibaly. Poi è Gallo a sprecare un’occasione clamorosa per i padroni di casa, calciando in bocca a Skorupski davanti alla porta. Nel finale la differenza la fanno i cambi di maggior qualità del Bologna, al 71′ è proprio il neo entrato Odgaard a trovare il gol vittoria con un destro da centro area deviato da un difensore alle spalle di Falcone. Per il Lecce sembra non essere proprio giornata, visto che un altro palo colpito questa volta da Pierotti di testa nega la gioia del pareggio. Il meritato 2-2 arriva però in pieno recupero al 94′ firmato dal 17enne Camarda, con un colpo di testa su calcio d’angolo di fatto nell’ultima azione della partita. Per il giovane centravanti scuola Milan è il primo gol nella massima serie.

Camarda: “Emozione bellissima”

“Una emozione bellissima, è il mio primo gol e sono felice di averlo segnato per aiutare la squadra in una partita importante e difficile. Ci stiamo impegnando tutti durante la settimana, spero che questo mio gol sia solo il primo di tanti altri”. Così Francesco Camarda commenta emozionato a Sky Sport il suo primo gol in Serie A a soli 17 anni, nel finale della partita Lecce-Bologna 2-2. “Il mio primo gol lo dedico a Florenzi (suo ex compagno al Milan, ndr), perchè era una promessa che gli avevo fatto. Ma lo dedico anche a tutta la squadra e ai tifosi del Lecce”, ha aggiunto il giovane centravanti giallorosso che in estate è arrivato in prestito proprio dal club rossonero.