Lecce-Milan 0-2, prima vittoria rossonera in campionato

Decidono Loftus-Cheek e Pulisic nel secondo tempo dopo due reti annullate dal VAR

Il Milan conquista la prima vittoria in campionato superando 2-0 il Lecce al Via del Mare, nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri, dopo due gol annullati dal VAR (uno a Gabbia per fallo su Coulibaly e uno a Gimenez per fuorigioco), sbloccano il match al 66′ con un colpo di testa di Loftus-Cheek su assist perfetto di Modric. Nel finale è Pulisic a chiudere i conti approfittando di un errore della difesa salentina. Dopo il ko all’esordio contro la Cremonese, la formazione guidata da Massimiliano Allegri risponde e torna a sorridere, mentre i giallorossi salentini restano fermo a un solo punto in classifica.