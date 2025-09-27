Serie A, Como-Cremonese 1-1: Baschirotto risponde a Nico Paz

Termina 1-1 il derby lombardo tra Como e Cremonese, anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Primo tempo di marca lariana, con il solito Nico Paz che sblocca il risultato al 32′ con un preciso sinistro da centro area su cross da sinistra di Rodriguez. Como che perde per infortunio il veterano Sergi Roberto e che sfiora più volte anche il raddoppio. Nella ripresa, però, dopo un’altra occasione fallita da Nico Paz è la Cremonese a prendere in mano il gioco fino a trovare il pareggio con un colpo di testa di Baschirotto su calcio d’angolo battuto da Vazquez. Nel finale padroni di casa in dieci per l’ingenua espulsione di Jesús Rodríguez, ‘pescato’ dal Var a colpire in modo violento Terracciano a palla lontana. I grigiorossi di Nicola riescono a mantenere l’imbattibilità in campionato salendo a quota 9 punti in classifica, fieno in cascina per l’obiettivo salvezza. Il Como di Fabregas è un punto dietro, a quota 8 con il secondo pari nelle ultime tre partite giocate.

Nicola: “Bene la Cremonese del secondo tempo“

“Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, non era facile venire qui contro una squadra forte e di grande qualità”. Così l’allenatore della Cremonese Davide Nicola commenta a Dazn il pareggio in casa del Como nell’anticipo della 5/a giornata di Serie A. “Nel primo tempo abbiamo fatto bene fino al gol, poi sembrava che avevamo troppo rispetto per un avversario certo forte. Nel secondo tempo, invece, ho visto una Cremonese bellissima nelle due fasi, più decisa”, ha aggiunto.

Fabregas: “Il Como deve essere più concreto”

“Abbiamo fatto un secondo tempo male, merito anche della Cremonese, ma dobbiamo avere più fame nello sfruttare le occasioni. Sono tante situazioni che creiamo, ma la finalizzazione nel calcio è fondamentale. Dobbiamo ancora migliorare tanto”. Così l’allenatore del Como Cesc Fabregas commenta a Dazn il pareggio interno contro la Cremonese. “L’espulsione di Rodriguez? Non l’ho vista e preferisco non commentare, ma certo in dieci le cose cambiano. Il calcio ormai è molto dinamico e devi adattarti alle situazioni”, ha aggiunto.