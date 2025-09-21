Cremonese-Parma 0-0, i grigiorossi mantengono l’imbattibilità

Cremonese e Parma hanno pareggiato 0-0 nella sfida valida per la quarta giornata di serie A disputata allo stadio ‘Zini’ di Cremona. Continua l’imbattibilità della formazione lombarda, neopromossa in Serie A, che in classifica si porta a 8 punti. Per gli emiliani secondo punto in quattro partite dopo il pareggio con l’Atalanta.
Cremonese-Parma 0-0, il tabellino
Cremonese-Parma 0-0
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (46′ Ceccherini); Zerbin (76′ Johnsen), Collocolo (16′ Grassi), Bondo, Vandeputte (58′ Floriani Mussolini), Pezzella; Vazquez, Sanabria (76′ Moumbagna). Allenatore: Nicola.
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist (84′ Lovik), Keita, Bernabé (84′ Ordonez), Sorensen, Valeri; Cutrone (88′ Djuric), Pellegrino (68′ Oristanio). Allenatore: Cuesta.
Ammoniti: Pezzella (C)
Arbitro: La Penna di Roma 1