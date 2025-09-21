Torino-Atalanta 0-3: un super Krstovic fa volare la Dea

Finisce 0-3 tra Torino e Atalanta nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, nel giorno del ritorno di Juric da avversario dopo i tre anni trascorsi sulla panchina granata, Nikola Krstovic segna i suoi primi due gol con la maglia dell’Atalanta: l’ex Lecce porta in vantaggio la Dea al 30′ del primo tempo e, dopo il raddoppio di Sulemana al 34′, sigla il definitivo 3-0 al 38′. Nella ripresa si segnalano un rigore sbagliato da Duvan Zapata (parato da Carnesecchi) e il ritorno in campo, da subentrato, di Ademola Lookman, che ricuce con la società bergamasca dopo la telenovela di mercato estiva e la richiesta di trasferimento all’Inter. I nerazzurri salgono al quinto posto in classifica provvisoria raggiungendo la Cremonese con 8 punti. Per il Torino, che resta a 4 punti, seconda sconfitta stagionale dopo quella contro l’Inter alla prima di campionato.

Torino-Atalanta 0-3, il tabellino

Torino-Atalanta 0-3 (0-3 pt): 30′ 38′ Krstovic, 34′ Sulemana

Torino (3-4-2-1): Israel; Coco (46’ st Tameze), Maripan, Ismajli; Lazaro (68’ st Pedersen), Asllani (68’ st Gineitis), Ilic, Biraghi; Aboukhlal (59’ st Dembele), Vlasic (59’ st Ngonge); Simeone. Allenatore: Baroni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien (27’ pt Ahanor), Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Zalewski (10’ pt Bellanova); Samardzic, Sulemana (77’ st Musah); Krstovic (83’ st Lookman). Allenatore: Juric.

Arbitro: Colombo di Como.