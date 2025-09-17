Ajax-Inter: dove vederla in TV e streaming e le probabili formazioni

Archiviata la prima pirotecnica serata di Champions League è ancora tempo di Europa con Ajax e Inter che si affrontano stasera, mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21:00 alla Johan Cruyff Arena nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2025/26.
Dove vederla in TV e Streaming
- In Italia la partita sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video.
- È possibile seguire la partita su smart TV, smartphone, tablet, PC e console tramite l’app di Amazon Prime Video.
- Prima del fischio d’inizio, “Livematch pre Ajax-Inter” sarà visibile su Inter TV, con collegamenti dal campo già dalle 19:30.
- Inoltre, alcuni segmenti pre-partita saranno trasmessi anche su YouTube, tramite il canale ufficiale dell’Inter, fino alle 20:15.
Probabili formazioni
Ecco le ultime indiscrezioni e le probabili scelte dei due allenatori:
Inter (modulo previsto: 3-5-2)
- Portiere: Sommer confermato.
- Difensori centrali: Akanji, De Vrij e Carlos Augusto al posto di Bastoni potrebbero essere il trio difensivo.
- Esterni difensivi/fasce: Dumfries a destra, Dimarco dovrebbe rientrare a sinistra.
- Centrocampo: probabile scelta di Barella, Calhanoglu e Sucic, con Frattesi in ballottaggio che potrebbe ottenere una maglia da titolare.
- Attacco: Lautaro Martinez è in forte dubbio per un problema alla schiena; se non disponibile, Pio Esposito potrebbe partire titolare insieme a Marcus Thuram.
Ajax (modulo previsto: 4-3-3)
- Portiere: Jaros tra i pali.
- Difesa: Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal in posizione difensiva a 4.
- Centrocampo: Klaassen, Taylor e Regeer.
- Attacco: tridente con Moro, Weghorst e Godts.