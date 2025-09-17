Accesso Archivi

mercoledì 17 settembre 2025

Ajax-Inter: dove vederla in TV e streaming e le probabili formazioni

Christian Chivu Inter (AP Photo/Luca Bruno)
LaPresse
Esordio in Champions League per i nerazzurri. Si scalda Pio Esposito che potrebbe scendere in campo al posto di Lautaro

Archiviata la prima pirotecnica serata di Champions League è ancora tempo di Europa con Ajax e Inter che si affrontano stasera, mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21:00 alla Johan Cruyff Arena nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2025/26.

Dove vederla in TV e Streaming

  • In Italia la partita sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video.
  • È possibile seguire la partita su smart TV, smartphone, tablet, PC e console tramite l’app di Amazon Prime Video.
  • Prima del fischio d’inizio, “Livematch pre Ajax-Inter” sarà visibile su Inter TV, con collegamenti dal campo già dalle 19:30.
  • Inoltre, alcuni segmenti pre-partita saranno trasmessi anche su YouTube, tramite il canale ufficiale dell’Inter, fino alle 20:15.

Probabili formazioni

Ecco le ultime indiscrezioni e le probabili scelte dei due allenatori:

Inter (modulo previsto: 3-5-2)

  • Portiere: Sommer confermato.
  • Difensori centrali: Akanji, De Vrij e Carlos Augusto al posto di Bastoni potrebbero essere il trio difensivo.
  • Esterni difensivi/fasce: Dumfries a destra, Dimarco dovrebbe rientrare a sinistra.
  • Centrocampo: probabile scelta di Barella, Calhanoglu e Sucic, con Frattesi in ballottaggio che potrebbe ottenere una maglia da titolare.
  • Attacco: Lautaro Martinez è in forte dubbio per un problema alla schiena; se non disponibile, Pio Esposito potrebbe partire titolare insieme a Marcus Thuram.

Ajax (modulo previsto: 4-3-3)

  • Portiere: Jaros tra i pali.
  • Difesa: Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal in posizione difensiva a 4.
  • Centrocampo: Klaassen, Taylor e Regeer.
  • Attacco: tridente con Moro, Weghorst e Godts.
