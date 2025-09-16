Juventus-Borussia Dortmund in Champions League: dove vederla, probabili formazioni, pronostico, le altre partite di oggi

Juventus e Borussia Dortmund aprono la loro avventura nella Champions League 2025/26 con una super sfida dal sapore europeo storico, in programma oggi, martedì 16 settembre, alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Il match rappresenta non solo un remake della finale del 1997 (vinta dal club tedesco per 3-1) e dell’ottavo del 2015, ma anche una delle partite più attese della prima giornata della ‘League Phase’ della competizione europea.

Juventus-Borussia Dortmund, dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport: la pay-tv ha infatti i diritti di 185 su 203 partite totali della Champions League, mentre Amazon Prime trasmette le migliori gare delle italiane del mercoledì nella prima fase e una sfida per ogni turno successivo fino ai quarti di finale. Non è prevista per questa partita una trasmissione in Italia in chiaro.

Stato di forma e probabili formazioni

Entrambe le squadre arrivano al debutto europeo sulle ali dell’entusiasmo: la Juve di Tudor è a punteggio pieno in Serie A dopo il successo per 4-3 nel Derby d’Italia contro l’Inter, mentre il Dortmund di Kovac ha superato il pareggio contro il St.Pauli nella prima giornata e ha vinto le due partite successive di campionato, tra cui quella di sabato contro l’Heidenheim (2-0). I gialloneri sono secondi in classifica in Bundesliga con 7 punti, 2 in meno del Bayern Monaco capolista. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; David, Yildiz; Openda. Allenatore: Tudor

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Anselmino; Svensson, Bellingham, Sabitzer, Couto; Beier, Brandt; Guirassy. Allenatore: Kovac

Incertezza soprattutto in attacco per Igor Tudor, che scioglierà all’ultimo le riserve sul partire o meno con Openda titolare in attacco davanti a David e Yildiz. L’alternativa potrebbe essere schierare David attaccante centrale, e alle sue spalle Yildiz e McKennie. In casa Dortmund, Bellingham è favorito su Adeyemi a centrocampo.

Pronostico e quote

Si preannuncia una gara spettacolare tra due squadre che fanno della verticalità e della fase offensiva le loro armi principali. Juventus forte del fattore campo e della solidità del suo tecnico, Dortmund che punta invece sulle accelerazioni di Brandt e le reti di Guirassy. Le quote degli analisti danno la Juventus leggermente favorita – il “1 fisso” è una delle scelte più battute, ma anche l’opzione “Goal” (marcano entrambe) e l’“Over 2,5” (almeno tre reti complessive) sono ritenute probabili, visto il potenziale offensivo delle due squadre e le recenti prestazioni difensive non perfette. Occhi aperti anche sulla statistica: la Juventus non ha mai perso la prima sfida europea stagionale giocata in casa (11 vittorie e 3 pareggi in 14 precedenti), mentre il Dortmund ha sofferto nelle ultime trasferte in Italia perdendo 5 delle ultime 6 sfide.

Le altre partite di oggi 16 settembre

Non solo Juventus-Dortmund: la prima serata della League Phase di Champions League offre tante sfide affascinanti e di alto livello. Ecco il calendario completo di oggi 16 settembre.