Fiorentina-Napoli, Conte: “Primo momento della verità, stagione complessa ma squadra pronta”

Alla vigilia della sfida Fiorentina-Napoli, Antonio Conte ha fatto il punto sulla preparazione della squadra, sulle nuove aggiunte al gruppo e sulle strategie per affrontare un calendario fitto di impegni. Dopo le prime due partite basate sulle certezze, il Napoli si appresta a vivere il primo vero “momento della verità” della stagione, con partite ogni tre giorni e la necessità di gestire energie e infortuni.

Conte: “Stagione complessa, serve pazienza con i nuovi”

Conte ha sottolineato la difficoltà di questo campionato: “Questo sarà l’anno più complesso. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante, con aspettative alte per lo Scudetto inaspettato dello scorso anno. Servirà tempo e pazienza per integrarli al meglio”.

Il tecnico ha spiegato l’importanza di gestire la rosa in vista di un calendario intenso: “Dovremo pazientare ed inserire i nuovi giocatori. Le nuove aggiunte arrivano con grandi aspettative anche per la maglia con lo Scudetto. Dobbiamo essere tolleranti nei giudizi se non dovessero andare subito al meglio. Abbiamo completato la rosa per affrontare tanti impegni e ci sarà spazio per tutti”.

Gestione dei giocatori e rotazioni

Sull’assenza di Rrahmani e sulle condizioni dei giocatori, Conte ha detto: “Rrahmani è un perno della squadra, la sua assenza si farà sentire. Giocando ogni tre giorni, più le nazionali, il rischio infortuni aumenta. Abbiamo cercato di prepararci sul mercato con Beukema e Marianucci. Anche loro avranno la possibilità di vedere il campo e adattarsi alla nuova realtà. A parte De Bruyne, sono arrivati ragazzi che devono darci una mano nel presente e saranno certezze per il futuro”.

Riguardo al vice di Anguissa, Conte ha precisato: “Elmas è molto duttile, può fare diversi ruoli. Anguissa si è allenato e sta bene. Anche Hojlund e gli altri rientrati dalle nazionali sono pronti. Più tempo avremo per lavorare insieme, più miglioreranno, ma ne abbiamo bisogno subito”.

Concentrazione e pressioni esterne, la battuta di Conte sul fantacalcio

Conte ha ironizzato sulle pressioni esterne, in particolare sul fantacalcio: “Giocherà Lucca per il fantacalcio? Siamo arrivati all’assurdità: pensate se ascoltassi chi fa il fantacalcio!”. Il tecnico ha chiuso parlando dell’approccio mentale alla partita: “Dobbiamo affrontare la stagione con pazienza, attenzione e determinazione. Ogni partita è importante, ogni giocatore avrà il suo spazio e sarà fondamentale la gestione della squadra per mantenere rendimento e concentrazione”.