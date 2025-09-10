Accesso Archivi

Serie A, gli arbitri della terza giornata: Juve-Inter a Colombo, Zufferli per Fiorentina-Napoli

Il fischietto di Como per il big match dello Stadium. Milan-Bologna a Mercenaro

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali della terza giornata di campionato. A dirigere il big match Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre alle 18 all’Allianz Stadium di Torino, sarà Andrea Colombo della sezione di Como.

Zufferli per Fiorentina-Napoli, Marcenaro per Milan-Bologna

Altro incontro di cartello, Fiorentina-Napoli, in programma sabato sera alle 20.45, sarà diretto da Zufferli. Per il posticipo di domenica, invece, Milan-Bologna è stato affidato a Marcenaro.

Tutte le designazioni della terza giornata di Serie A

Ecco il quadro completo delle designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A 2024/2025:

  • Cagliari-Parma (sabato 13/9 ore 15) – Fourneau
  • Juventus-Inter (sabato 13/9 ore 18) – Colombo
  • Fiorentina-Napoli (sabato 13/9 ore 20.45) – Zufferli
  • Roma-Torino (domenica 14/9 ore 12.30) – Ayroldi
  • Atalanta-Lecce (domenica 14/9 ore 15) – Manganiello
  • Pisa-Udinese (domenica 14/9 ore 15) – Massa
  • Sassuolo-Lazio (domenica 14/9 ore 18) – Tremolada
  • Milan-Bologna (domenica 14/9 ore 20.45) – Marcenaro
  • Verona-Cremonese (lunedì 15/9 ore 18.30) – Arena
  • Como-Genoa (lunedì 15/9 ore 20.45) – Piccinini
