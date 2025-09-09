Home > Calcio > Serie A, Juventus-Inter è il big match della 3ª giornata: quando giocano e dove vederla

La terza giornata di Serie A 2025/26 mette subito in scena una delle sfide più attese della stagione: Juventus-Inter, il derby d’Italia che da sempre accende le passioni dei tifosi. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con grandi ambizioni: i bianconeri vogliono confermare la solidità mostrata nelle prime giornate, mentre i nerazzurri puntano a ribadire il proprio ruolo da protagonisti in campionato e a consolidare la corsa scudetto.

Juventus-Inter, quando e dove vederla

La partita si giocherà sabato 13 settembre 2025 alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. Sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con la possibilità di seguire l’incontro in streaming anche su dispositivi mobili e smart TV.

Il rientro dopo la sosta per le nazionali: le condizioni delle due squadre

Il derby d’Italia arriva subito dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, con i club costretti a fare i conti con acciacchi e rientri scaglionati. In casa Juventus, l’unico problema fisico riguarda Conceição, che ha lasciato il ritiro del Portogallo a causa di fastidi muscolari e resta in dubbio per la sfida.

I bianconeri dovranno inoltre fare a meno di Cambiaso, squalificato per due giornate dopo il rosso rimediato alla prima di campionato, mentre Savona è ai box per una lesione capsulo-legamentosa e tornerà soltanto nella seconda metà di settembre. Buone notizie invece per Perin e Cabal, ormai rientrati in gruppo, mentre Miretti prosegue con un lavoro personalizzato.

Situazione diversa in casa Inter, dove tutti i giocatori rientrati dagli impegni internazionali sono a disposizione di Inzaghi, offrendo così al tecnico la possibilità di schierare la formazione tipo nel big match di Torino.

Calendario della 3ª giornata di Serie A: tutte le sfide

Il weekend non sarà solo Juve-Inter. La 3ª giornata di Serie A propone diverse sfide interessanti, distribuite tra sabato 13 e lunedì 15 settembre.