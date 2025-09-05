Paraguay, tifosi in festa per la qualificazione ai Mondiali

I tifosi del Paraguay hanno festeggiato il ritorno del loro Paese ai Mondiali giovedì sera, dopo che con lo 0-0 interno contro l’Ecuador la nazionale si è assicurata un posto al torneo della prossima estate. Era dal 2006 che il Paraguay non si qualificava per un Mondiale, ma giovedì la squadra di Gustavo Alfaro ce l’ha fatta. E ora che la qualificazione è assicurata, i tifosi del Paraguay puntano a scrivere la storia della Coppa del Mondo FIFA 2026 migliorando il piazzamento rispetto ai quarti di finale del 2006.