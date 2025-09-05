Argentina, i tifosi allo stadio per l'ultima partita casalinga di Messi

I tifosi dell’Argentina arrivano ​​all’Estadio Monumental giovedì prima della partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro il Venezuela, preparandosi a vedere Lionel Messi giocare forse la sua ultima partita ufficiale in casa. Il 38enne capitano argentino scenderà in campo nell’ultima partita casalinga di qualificazione del suo Paese contro il Venezuela sapendo che il posto dell’Argentina è già assicurato. Ma alla sua età, è improbabile che farà parte della squadra argentina la prossima volta che i campioni del mondo intraprenderanno una campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo. Questo è però un futuro che la maggior parte dei tifosi argentini non vuole ancora contemplare. Messi è stato anche autore di una doppietta nella vittoria per 3-0 contro i venezuelani.