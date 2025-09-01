Accesso Archivi

lunedì 1 settembre 2025

Calciomercato, le notizie del 1° settembre in diretta. Fatta per Rabiot al Milan

05 June 2025, Baden-Württemberg, Stuttgart: Soccer: Nations League A, Spain – France, play-off round, semi-final, Stuttgart Arena, France’s Adrien Rabiot in action. Photo by: Christian Charisius/picture-alliance/dpa/AP Images
LaPresse
Si chiude alle 20 la sessione estiva. Qui gli ultimi colpi di giornata

La sessione estiva del calciomercato si chiude oggi, 1° settembre 2025 alle ore 20:00 in Italia. Lo stesso orario è previsto anche per Inghilterra, Germania e Francia, mentre in Spagna si chiude a mezzanotte.

Calciomercato, l'ultima giornata di trattative in diretta
Si chiude oggi l’ultima giornata di calciomercato. Qui gli ultimi istanti di trattative convulse e imprevedibili. Ecco le notizie più importanti del 1° settembre
Inizio diretta: 01/09/25 06:00
Fine diretta: 01/09/25 23:59
La Roma pensa a Pessina

La Roma pensa a Matteo Pessina per puntellare il centrocampo di Gasperini. Il classe 1997 di proprietà del Monza è già stato allenato dal tecnico durante i suoi anni all’Atalanta. 

C'è l'accordo City-Donnarumma

Il Manchester City e Gigio Donnarumma hanno trovato l’accordo per il trasferimento del portiere azzurro Oltremanica. Come riporta SkySport, le parti stanno finalizzando l’operazione. 

Milan in pressing sul Chelsea per Nkunku

Prosegue il pressing per Christopher Nkunku dal Chelsea, con possibile offerta superiore ai 30 milioni. Il giocatore sembra favorevole al trasferimento.

La Juve accoglie Zhegrova, Nico Gonzalez va all'Atletico Madrid

È in corso l’ufficialità dell’arrivo di Zhegrova, mentre Nico Gonzalez è in partenza verso l’Atletico Madrid.

Musah all'Atalanta, operazione in prestito con riscatto

Atalanta pronta alle visite mediche di Musah, operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni.

Il Parma valuta l'ingaggio dello svincolato Insigne

Il Parma sta valutando l’ingaggio di Lorenzo Insigne, attualmente svincolato.

Roma-Milan, si lavora allo scambio di prestiti Gimenez-Dovbyk

Trattativa avanzata con la Roma per uno scambio tra Gimenez e Dovbyk, anche se le condizioni economiche stanno rallentando la chiusura.

Juve, fatta per Lois Openda dal Lipsia

In difficoltà per Kolo Muani, la Juve ha formalizzato l’acquisto di Lois Openda dal Lipsia, con arrivo atteso oggi per visite mediche e firma. 

Vardy alla Cremonese, oggi visite e firma

Jamie Vardy è arrivato a Milano Linate domenica sera: stamattina visite mediche e firma con la Cremonese.

