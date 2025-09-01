Calciomercato, le notizie del 1° settembre in diretta. Fatta per Rabiot al Milan

La sessione estiva del calciomercato si chiude oggi, 1° settembre 2025 alle ore 20:00 in Italia. Lo stesso orario è previsto anche per Inghilterra, Germania e Francia, mentre in Spagna si chiude a mezzanotte.
La Roma pensa a Matteo Pessina per puntellare il centrocampo di Gasperini. Il classe 1997 di proprietà del Monza è già stato allenato dal tecnico durante i suoi anni all’Atalanta.
Il Manchester City e Gigio Donnarumma hanno trovato l’accordo per il trasferimento del portiere azzurro Oltremanica. Come riporta SkySport, le parti stanno finalizzando l’operazione.
Prosegue il pressing per Christopher Nkunku dal Chelsea, con possibile offerta superiore ai 30 milioni. Il giocatore sembra favorevole al trasferimento.
È in corso l’ufficialità dell’arrivo di Zhegrova, mentre Nico Gonzalez è in partenza verso l’Atletico Madrid.
Atalanta pronta alle visite mediche di Musah, operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni.
Il Parma sta valutando l’ingaggio di Lorenzo Insigne, attualmente svincolato.
Trattativa avanzata con la Roma per uno scambio tra Gimenez e Dovbyk, anche se le condizioni economiche stanno rallentando la chiusura.
In difficoltà per Kolo Muani, la Juve ha formalizzato l’acquisto di Lois Openda dal Lipsia, con arrivo atteso oggi per visite mediche e firma.
Jamie Vardy è arrivato a Milano Linate domenica sera: stamattina visite mediche e firma con la Cremonese.