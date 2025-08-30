Pisa-Roma 0-1, Soulé-gol e i giallorossi volano

Tra Pisa e Roma finisce 0-1 nel match della seconda giornata di Serie A. Nella prima partita in casa per i toscani nel massimo campionato dopo 34 anni, i giallorossi vincono all’Arena Garibaldi grazie al gol al 55esimo di Soulé con un preciso sinistro rasoterra in area di rigore. Seconda vittoria su due partite per la squadra di Gasperini, in testa alla classifica a punteggio pieno insieme al Napoli e alla Cremonese e in attesa dei match di Inter e Juventus. Restano a un punto i nerazzurri di Alberto Gilardino.

Pisa-Roma 0-1, il tabellino

Pisa-Roma 0-1 (0-0): Soulé 55′

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli (64′ Calabresi), Caracciolo, Lusuardi; Touré, Marin (83′ Leris), Aebischer, Angori (83′ Stengs); Moreo (64′ Nzola), Tramoni (64′ Cuadrado); Meister. All. Gilardino

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy (75′ Dybala); Ferguson (82′ Celik). All. Gasperini

Ammoniti: Marin, Meister (P), Ferguson, Cristante (R)

Arbitro: Collu di Cagliari