Inter-Udinese 1-2, KO a sorpresa per i nerazzurri: decide il gol di Atta

Inatteso capitombolo dell’Inter che a San Siro esce sconfitto, battuto dall’Udinese per 2-1 nella gara valida per la seconda giornata di Serie A. Dopo il successo alla ‘prima’ contro il Torino per 5-0, la squadra di Chivu non riesce a confermarsi e a superare la formazione friulana che, sotto di un gol per la rete di Dumfries al 17′, trova prima il pareggio con Davis su rigore al 29′ e poi la rete del sorpasso con Atta al 40′. Nella ripresa assalto nerazzurro continuo ma sterile: al 56′ annullato un gol a Dimarco per fuorigioco. Chivu ha provato a cambiare modulo lanciando tutte e 4 le punte ma il muro dei friulani, alla prima vittoria, ha retto. Fallito l’aggancio dell’Inter a Cremonese, Juventus, Roma e Napoli in testa alla classifica. I nerazzurri vengono superati proprio dall’Udinese, che dopo il pareggio della prima giornata sale a quota 4.

Vittoria in rimonta e 3 punti importantissimi per l’Udinese a San Siro! 🔥🔥🔥#InterUdinese pic.twitter.com/mfITA4mZNk — Lega Serie A (@SerieA) August 31, 2025

Inter-Udinese 1-2, il tabellino

Inter-Udinese 1-2 (1-2 p.t.): 18′ Dumfries (I), 29′ Davis (U) rig., 40′ Atta

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi (82′ Bonny), Bastoni; Dumfries, Barella (82′ Zielinski), Calhanoglu (67′ Pio Esposito), Sucic (62′ Mkhitaryan), Dimarco (83′ Carlos Augusto); Lautaro, Thuram. All. Chivu

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola (46′ Goglichidze), Kristensen, Solet; Ehizibue (80′ Modesto), Piotrowski (70′ Zarraga), Karlstrom, Atta, Zemura; Davis (70′ Ekkelenkamp), Bayo (63′ Buksa). All. Runjaic

Ammoniti: Lautaro (I), Bertola, Sava, Zarraga (U)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido