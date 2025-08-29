Mourinho esonerato dal Fenerbahce

José Mourinho e Fenerbahce si separano. Lo ha comunicato il club turco su X. Fatale l’eliminazione dai preliminari di Champions League contro il Benfica.

“Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica A dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera”, ha fatto sapere la squadra di Istanbul.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Il Fenerbahce è stato eliminato ai preliminari di Champions dal Benfica. Ai portoghesi è bastato il gol di Kerem Aktürkoğlu all’Estadio da Luz, realizzato nel match di ritorno mercoledì 27 agosto. La partita di andata era finita 0-0. In campionato, invece, la squadra di Istanbul, dopo due giornate di Super Lig, è al 7° posto con quattro punti raccolti (un pareggio e una vittoria).

La scorsa stagione, invece, la squadra aveva terminato la stagione al secondo posto (con 84 punti), alle spalle del Galatasaray, campione di Turchia (con 95 punti). A marzo 2025 l’11 guidato da Mourinho è stato eliminato agli ottavi di finale di Europa League per mano dei Rangers.

Carriera di Mourinho

L’allenatore di Setubal, classe 1963, era arrivato al Fenerbahce a luglio 2024 dopo un esperienza alla Roma durata due anni e mezzo. Con i giallorossi era riuscito a vincere la prima edizione della Conference League, nel 2021-2022, diventando così il primo tecnico della storia del calcio moderno a vincere tutte e tre le competizioni europee. In precedenza è stato sulle panchine di Tottenham, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter (con cui ha fatto il Triplete) e Porto. In carriera ha conquistato numerosi titoli tra cui due Champions League, due Europa League, una Conference, tre Premier League, due Scudetti e quattro premi di allenatore dell’anno.