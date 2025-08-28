Fiorentina-Polissya il 28 agosto: formazioni, orario, dove vederla anche in chiaro

La Fiorentina scende in campo oggi, giovedì 28 agosto, nella sfida di ritorno dei playoff di Conference League contro il Polissya Zhitomir. In palio, un posto nella fase a gironi della competizione continentale dove i viola, dopo due finali consecutive, l’anno scorso si sono fermati in semifinale contro il Real Betis. La partita è in programma alle ore 20 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la ‘casa’ del Sassuolo prestata in questa occasione ai toscani (il Franchi è in ristrutturazione). La Fiorentina di Pioli ha già messo una seria ipoteca sulla qualificazione vincendo l’andata in trasferta per 3-0 con i gol di Kean, Gosens e Gudmundsson. Nel match di ritorno Pioli dovrà fare a meno di Moise Kean, espulso per una gomitata nel match dell’andata e squalificato per due giornate.

Nella conferenza della vigilia, Pioli ha chiesto massima concentrazione sulla partita nonostante l’ampio vantaggio maturato all’andata. “Sento che si parla poco della partita di domani. E’ vero che abbiamo un grande vantaggio, ma il turno dobbiamo ancora superarlo e darlo per scontato sarebbe un errore”, ha detto il tecnico al Viola Park.

Probabili formazioni

L’assenza di Kean spiana la strada alla presenza in campo dall’inizio di Edin Dzeko: “Edin sta bene, ha fatto una buona preparazione ed è pronto per giocare. E’ più un centravanti di manovra che di profondità, ma domani saprà fare l’una e l’altra cosa”, ha detto a riguardo Pioli, che riguardo la formazione ha aggiunto: “Domani è la terza trasferta consecutiva e domenica sarà la quarta. Ho un’ottima squadra con oltre 20 giocatori ben preparati e domani potrò cambiare qualcosa”.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Pongracic, Viti; Dodò, Mandragora, Ndour, Fazzini, Parisi; Richardson, Dzeko. All. Pioli

Polissya (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapiy, Korniichuk; Andryievski, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. All Rotan

Pronostici

Blindata la qualificazione alla fase campionato di Conference League, la Fiorentina mette nel mirino un’altra vittoria nel ritorno dei playoff. Malgrado la “trasferta” a Reggio Emilia per i lavori al Franchi e malgrado l’assenza di Kean per squalifica. L’”1″ contro il Polissya – riporta Agipronews – si gioca a 1,20 su Planetwin365, mentre pareggio e successo degli ucraini sono in lavagna nell’ordine a 6,60 e 11. I bookie prevedono un’altra sfida con almeno tre reti complessive: l’Over è visto a 1,45 su 888sport, mentre l’Under è fissato addirittura a 2,60. Nella sfida d’andata la squadra di Pioli ha chiuso con la porta inviolata e al Mapei Stadium De Gea proverà a ripetersi: il No Goal è tuttavia lo scenario meno favorito e si gioca a 1,90, mentre il Goal è valutato 1,80. Il 2-0 è il risultato che gli esperti reputano più probabile: è proposto a 7,50, mentre un 3-0 bis sale a 8,50 Tra i pareggi l’1-1 (10) è preferito al 2-2 (18), mentre le quote si impennano – e non di poco – in caso di exploit del Polissya: l’1-2 si gioca a 27, mentre un clamoroso 0-3 paga 180 volte la posta.

Dove vedere la partita in tv anche in chiaro

Sarà possibile vedere la sfida Fiorentina-Polissya in diretta tv in chiaro su TV8. Il match sarà trasmesso anche su Sky, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 254, e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella; commento Lorenzo Minotti. Inviata Vanessa Leonardi.