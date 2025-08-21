Conference League, Fiorentina batte 3-0 Polissya Zhytomyr nell’andata dei playoff

La Fiorentina di Pioli ha battuto 3-0 gli ucraini del Polissya Zhytomyr nel match d’andata del playoff di Conference League, disputato a Presov, in Slovacchia. Viola avanti all’8′ con l’autogol di Kudryk sul destro di Kean, raddoppio di Gosens al 32′. Al 69′ Gudmundsson cala il tris. I toscani sono stati costretti a giocare in dieci uomini dal 44′ per l’espulsione di Kean. Ritorno in programma tra una settimana al ‘Franchi’.
