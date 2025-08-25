Calciomercato, tutte le notizie del 25 agosto 2025 – La diretta

Asslani dall’Inter al Toro, Saka infortunato, il nuovo Var. Tutte le cose da sapere sul calcio oggi.
Sono circa un centinaio i biglietti validi per la partita Como-Lazio, giocata ieri allo stadio Sinigaglia di Como, acquistati per i settori Distinti e Curva Est da residenti nella regione Lazio, tra cui una decina di capi ultrà biancocelesti. Questi, per aggirare il divieto di acquistare biglietti per i settori diversi dalla Curva Ospiti ai residenti nel Lazio, avevano indicato fittiziamente all’atto dell’acquisto online una diversa regione di residenza.
Nonostante tali biglietti siano stati annullati e rimborsati dalla società Como Calcio, alcuni di coloro che avevano acquistato il titolo di ingresso con tali modalità, insieme ad altri soggetti sprovvisti di biglietto, sono ugualmente arrivati a Como. Circa un centinaio di ultras sono stati intercettati dalle forze dell’ordine mentre cercavano di dirigersi direttamente verso lo stadio, invece di recarsi alla prevista area di parcheggio, aggirando volutamente le indicazioni presenti lungo il percorso. I blocchi predisposti a Camerlata e San Rocco dalla Questura di Como hanno permesso di intercettare diversi van di tifosi romani, riscortandoli all’area di parcheggio di Grandate, dove sono rimasti per tutta la durata della partita, sotto costante monitoraggio di personale dei Reparti Inquadrati.
L’Arsenal bersagliata dagli infortuni. Dopo il guaio al ginocchio che terrà fuori per diverse settimane di Kai Havertz, sabato scorso è stato Bukayo Saka a uscire zoppicando dal campo dell’Emirates Stadium al 53° minuto, dopo aver segnato il secondo gol della vittoria dei Gunners per 5-0 sul Leeds . Dopo gli esami strumentali all’ala inglese è stato diagnosticato un infortunio al bicipite femorale e si prevede uno stop di circa un mese. Saka salterà la sfida di domenica contro il Liverpool ad Anfield e le due partite di qualificazione ai Mondiali dell’Inghilterra contro Andorra (6 settembre) e Serbia (9 settembre). La scorsa stagione Saka aveva già saltato tre mesi per un infortunio al bicipite femorale.
Kristjan Asllani è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista albanese arriva dall’Inter in prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo annuncia il club granata in una nota Nella sua bacheca personale ha uno scudetto (nel 2024), una Coppa Italia (nel 2023) e due Supercoppe italiane (2023 e 2024) oltre all’esordio in campo europeo ed internazionale con la partecipazione alla Champions League (19 presenze) e al recente Mondiale per Club. Per lui anche 33 presenze e 3 gol con la nazionale dell’Albania.