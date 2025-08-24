Home > Calcio > Serie A, le partite di oggi: orari e dove vederle in TV

Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio alle 18:30, in serata il debutto di Juventus e Atalanta

La Serie A 2025/2026 entra nel vivo con la prima domenica di campionato, oggi 24 agosto, che propone quattro partite distribuite su due fasce orarie, tutte trasmesse in diretta. Riflettori puntati sul ritorno in panchina di Stefano Pioli alla Fiorentina e di Maurizio Sarri alla Lazio, oltre che sull’attesissimo esordio stagionale della Juventus di Igor Tudor contro il Parma.

Serie A oggi: gli orari delle partite e i canali TV

La giornata si apre alle 18:30 con due incontri in contemporanea:

Cagliari-Fiorentina – diretta esclusiva su DAZN

– diretta esclusiva su Como-Lazio – diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky

Alle 20:45, altri due match chiuderanno la domenica:

Atalanta-Pisa – diretta su DAZN

– diretta su Juventus-Parma – diretta su DAZN

Tutti gli incontri saranno disponibili sia in streaming che in TV per gli abbonati DAZN. Gli utenti Sky potranno inoltre accedere al match Como-Lazio tramite i canali DAZN1 e DAZN2, se attivi.

Tanti motivi d’interesse in campo

Grande curiosità per la prima ufficiale della Juventus targata Tudor, che allo Stadium riceve il Parma neopromosso. A Bergamo, invece, la matricola Pisa farà il suo esordio assoluto nella massima serie contro un’Atalanta che punta a partire con il piede giusto.

Nel pomeriggio, il ritorno di Pioli sulla panchina della Fiorentina e di Sarri con la Lazio catalizza l’attenzione. Entrambe le squadre vogliono iniziare con una vittoria in trasferta, rispettivamente a Cagliari e Como.