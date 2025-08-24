Juventus-Parma, Tudor: “Cerco solidità e vogliamo partire subito bene”

Igor Tudor non si lascia andare. Resta abbottonato e con il freno a mano tirato sugli obiettivi di stagione e di mercato. Nella conferenza stampa di vigilia della sfida Juventus-Parma il tecnico bianconero invoca lavoro senza avventurarsi in obiettivi e pronostici che definisce puri ‘giochi mentali’. Finalmente si gioca e tutto cambia. “Non mi piace la preparazione, non mi piacciono le partite amichevoli. Non vedo l’ora che domani si parta. Abbiamo lavorato bene. La squadra è motivata. Bisogna e vogliamo partire subito bene, una partita importante, davanti al nostro pubblico. Le sensazioni sono positive. Koopmeiners? Sono convinto che farà una bella stagione. E sono contento che Locatelli sia rimasto“, ha esordito l’allenatore bianconero in conferenza.

Locatelli capitano e rigorista

Il croato ha elogiato proprio Locatelli che sarà capitano e rigorista e ha usato parole pieno di ottimismo e fiducia per Bremer che torna dopo il lungo infortunio: “A lui e a tutta la squadra serviranno qualche partita per tornare al meglio”. Sugli obiettivi invece non si sbottona: “Da cinque anni non siamo né primi né secondi. Potrei dire che puntiamo ad arrivare primi, secondi o quarti ma non conta niente. Sono tutti giochi mentali che a me fanno ridere. C’è meno pressione ma è tutto fumo, l’importante è lavorare. Voglio vedere solidità”.

Il suo rivale Cuesta, tecnico del Parma, fa intendere che per la Signora non sarà una partita facile: “Firmare per un pareggio? Noi proveremo a vincere”. Mentre Tudor sugli avversari è stato di poche parole: “La prima giornata è difficile per tutti. Abbiamo guardato le amichevoli e ci siamo preparati”.

Il caso Kolo Muani

Chi si aspettava qualche notizia sui colpi di mercato è rimasto deluso: “Se ho perso le speranze per Kolo Muani? Io sono contento della squadra. Poi il mercato è ancora aperto e ho fiducia nel club. Il club conosce il mio pensiero anche se è un mercato complicato. Io sono contento della squadra. Poi vediamo che succede in questa settimana. Permanenza di Vlahovic, arrivo o non arrivo di Kolo Muani? Io ho fiducia nella società”.

Quanto al gioco il croato si aspetta uno step in più nel gioco offensivo: “Mi aspetto quella freschezza in più mancata in questa preparazione. Dobbiamo andare avanti con più giocatori possibili senza perdere equilibrio e contropiede in fase offensiva”. Contro il Parma avrà le prime risposte.

La probabile formazione di Tudor

La Juventus partirà con un probabile 3-4-2-1. Di Gregorio in porta dietro alla difesa formata da Kalulu, Bremer e Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram e Cambiaso a centrocampo; Conceição e Yildiz trequartisti alle spalle di David.

La probabile formazione di Cuesta

Il Parma di Cuesta punterà sul 3-5-2. Suzuki tra i pali; Delprato, Circati e Valenti in difesa; centrocapo a cinque con Løvik, Bernabé, Keita, Ordóñez, Valeri; in attacco la coppia Almqvist, Pellegrino.

Juventus-Parma, orario e dove vederla

Juventus-Parma, match valido per la 1a giornata di Serie A 2025/2026, si potrà vedere in diretta e in esclusiva su DAZN. Calcio d’inizio domenica 24 agosto alle ore 20.45, all’Allianz Stadium.