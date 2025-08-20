Icardi dà una testata a un tifoso

Mauro Icardi torna alla ribalta e questa volta non per meriti sportivi. Il calciatore argentino del Galatasaray si è reso protagonista di un brutto episodio dando una testata a un tifoso.

Mentre stava salendo le scale di un centro commerciale a Istanbul, assieme alla sua fidanzata China Suarez e ai figli, Icardi è stato travolto dall’affetto dei fan che hanno gareggiato tra loro per farsi scattare una foto e chiedere autografi. Trovatosi all’improvviso tra la folla, l’ex nerazzurro se l’è presa in particolare con un tifoso che di tutta risposta si è visto rifilare dall’attaccante una testata. Il video, diffuso dal sito turco ‘Fanatik’, è diventato presto virale sui social.

📽️ Mauro Icardi ve China Suárez'in, Galatasaraylı bir taraftarla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı.



Yıldız futbolcunun çıkan olaya çok sinirlendiği gözlendi. pic.twitter.com/waVEeJJBGI — Fanatik (@fanatikcomtr) August 20, 2025

I numeri di Icardi

Classe 1993, argentino, nato a Rosario, Icardi è arrivato al Galatasaray per la prima volta a settembre 2022, in prestito. L’anno successivo il Paris Saint Germain lo ha ceduto a titolo definitivo per 10 milioni di euro. Con la squadra di Istanbul l’attaccante sudamericano ha realizzato 62 reti in 88 presenze, si è laureato per tre volte campione di Turchia e ha vinto il titolo di capocannoniere nella stagione 2023/2024. Ex giocatore e capitano dell’Inter, con i nerazzurri ha segnato 124 gol in 219 partite. Il legale con il club di Milano si è rotto nel 2019 quando è andato in prestito al Psg (che poi lo ha riscattato per 50 milioni di euro).

Icardi è tornato in campo questo mese per l’inizio della Süper Lig turca dopo un lungo stop. Lo scorso anno, a novembre, ha dovuto fermarsi per un brutto infortunio: durante il match di Europa League tra Galatasaray e Tottenham, il centravanti ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, con danni anche al menisco.

Vita privata, Wanda Nara e China Suárez

Il 32enne di Rosario negli anni ha fatto parlare di sé anche per questioni extracalcistiche. E’ stata molto chiacchierata la sua relazione con Wanda Nara, showgirl argentina nonché sua ex procuratrice. I due sono rimasti sposati dal 2014 al 2024, quando c’è stata la (travagliata) separazione, e hanno avuto due figlie, Francesca e Isabella. In seguito il calciatore si è fidanzato con María Eugenia Suárez, nota come China Suárez, cantante e attrice 33enne di Buenos Aires.