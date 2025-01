L'ex attaccante dell'Inter ufficializza la nuova love story e pubblica una lettera aperta durissima contro Wanda Nara

Mauro Icardi ufficializza la love story con la cantante e attrice China Suarez. L’attaccante del Galatasaray ha pubblicato su Instagram una serie di foto che lo ritraggono con la sua nuova fidanzata e una lettera aperta durissima contro la moglie Wanda Nara, dalla quale ha avuto due figlie Francesca e Isabella.

Le accuse alla moglie Wanda Nara

In una storia, il calciatore ha risposto alle accuse di Wanda Nara, dalla quale ha chiesto il divorzio. “Non è nel mio stile divulgare informazioni riguardo alle mie figlie, ma sono costretto a rispondere a tutte le crudeli menzogne che dice la loro madre per non confermare col mio silenzio le sue perverse falsità”, si legge nella missiva di Icardi, che sostiene di essere “stato buttato fuori dal mio stesso appartamento con una falsa denuncia di violenza” e che “poche ore dopo essere stato operato per un infortunio al ginocchio” ha ricevuto una visita della polizia nella sua abitazione a causa di “un’altra falsa denuncia di violenza e possesso di armi”. “Non avevo armi e non ho fatto del male a nessuno”, rimarca l’ex giocatore dell’Inter.

Icardi lancia poi altre accuse a Wanda Nara: “Hanno dovuto consegnarmi le mie figlie il 13 dicembre e mi hanno spento i telefoni fino al 17 dicembre perché la madre era in viaggio per l’Europa con il suo ‘fidanzato’, il quale ha confermato in una trasmissione in diretta che avevano una relazione da tre anni mentre era sposata con me e giurava a me e alle sue figlie che era ‘un amico’ (continuano a dare la colpa agli altri, che ipocrisia, vero?)”. E ancora: “Il 25 dicembre la ‘Madre d’America’ ha dovuto prendere le sue figlie perché i tribunali le hanno ordinato di passare il Natale con il padre e Capodanno con la madre, ma poiché la signora si era offesa perché non le avevano dato quello che voleva, è andata a Punta del Este senza prenderle, sostenendo di non avere 10.000.000 pesos come avevano chiesto come garanzia, ma aveva abbastanza soldi per l’aereo privato e per tutto il solito circo ostentato da parte sua, senza contare che qualche giorno prima avevo depositato 10.000 dollari sul suo conto italiano”.

L’affidamento e la gestione delle figlie torna anche nei successivi punti della lettera, in tutto 15 punti, in cui afferma che Wanda Nara “ha deciso di distruggere la famiglia per la persona che è stata il suo amante per tre anni e che ha finito per descrivere come il suo ‘fidanzato'”. Icardi conclude sostenendo che le figlie sono “psicologicamente manipolate dalla madre”: “Ma confido nella giustizia. Sono sicuro di essere sulla strada giusta, mi hanno portato davanti alla giustizia e hanno voluto sporcarmi, ma con la verità ne usciamo sempre vittoriosi”.

Le foto con la nuova compagna

Poi, in un altro post, pubblica le foto con la nuova compagna: “Dicono che le storie migliori iniziano quando meno te le aspetti, chi lo sa. Sono cose del destino, quel destino che trova sempre il modo di riunire due persone non importa quanto tempo passa o quante strade bisogna percorrere…Perché ci sono incontri che sembrano scritti nelle stelle, quelli che da bambini guardavamo insieme ogni notte sognando tante cose. Oggi, non ho bisogno di altri segnali. So che con te, sono dove dovrei essere“.

