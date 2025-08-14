Coppa Italia 2025-2026 in tv, si parte il 15 agosto: date, dove vederla in chiaro

La Coppa Italia 2025-2026 accende il Ferragosto in tv. Venerdì 15 agosto inizia infatti il programma dei match dei trentaduesimi. La finale è in programma allo stadio Olimpico di Roma il 13 maggio 2026. Il Bologna detiene il titolo, conquistato in finale contro il Milan.

Dove vederla in tv

Sarà possibile vedere tutte le partite dei trentaduesimi in diretta tv e in chiaro su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025-2026 saranno trasmesse anche in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Si comincia venerdì 15 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a lunedì 18 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

E per analizzare tutti i match di Coppa Italia e i temi più importante dell’attualità calcistica, in questa stagione, nella squadra dei talent di SportMediaset entrano anche i due ex giocatori Giampaolo Pazzini ed Emiliano Viviano e l’allenatore Serse Cosmi. Questo il programma:

Venerdì 15 agosto

Ore 18.00 Empoli-Reggiana, Canale 20, telecronaca di Raffaele Pappadà

Ore 18.30 Sassuolo-Catanzaro, Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

Ore 20.45 Lecce-Juve Stabia, Canale 20, telecronaca di Federico Mastria

Ore 21.15 Genoa-L.R. Vicenza, Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Alessio Tacchinardi e Andrea De Marco

Sabato 16 agosto

Ore 18.00 Venezia-Mantova, Canale 20, telecronaca di Fabrizio Ferrero

Ore 18.30 Como-Sudtirol, Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin

Ore 20.45, Cagliari-Virtus Entella, Canale 20, telecronaca di Roberto Ciarapica

Ore 21.15 Cremonese-Palermo, Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Giuseppe Incocciati e Andrea De Marco

Domenica 17 agosto

Ore 18.00 Monza-Frosinone, Canale 20, telecronaca di Raffaele Pappadà

Ore 18.30 Parma-Pescara, Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Ore 20.45 Cesena-Pisa, Canale 20, telecronaca di Giovanni Marrucci

Ore 21.15 Milan-Bari, Canale 5, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini, con Federica Zille, Emiliano Viviano, Cristian Panucci e Graziano Cesari

Lunedì 18 agosto

Ore 18.00 Audace Cerignola-Verona, Canale 20, telecronaca di Giovanni Marrucci

Ore 18.30 Spezia-Sampdoria, Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Ore 20.45 Udinese-Carrarese, Canale 20, telecronaca di Raffaele Pappadà

Ore 21.15 Torino-Modena, Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Emiliano Viviano, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari

Gli arbitri

Questi gli arbitri designati per le partite dei trentaduesimi: