Coppa Italia 2025-2026 in tv, si parte il 15 agosto: date, dove vederla in chiaro

pallone coppa Italia Frecciarossa in action during the Italian Cup soccer Match between Pisa vs Cesena at Pisa’s Romeo Anconetani Stadium Cetilar Arena, September 25, 2024 Alessandro La Rocca/LaPresse
Le news sulle partite dei 32esimi del tabellone della Coppa Italia: orari, dove vederle in tv in chiaro, arbitri designati

La Coppa Italia 2025-2026 accende il Ferragosto in tv. Venerdì 15 agosto inizia infatti il programma dei match dei trentaduesimi. La finale è in programma allo stadio Olimpico di Roma il 13 maggio 2026. Il Bologna detiene il titolo, conquistato in finale contro il Milan.

Dove vederla in tv

Sarà possibile vedere tutte le partite dei trentaduesimi in diretta tv e in chiaro su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025-2026 saranno trasmesse anche in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Si comincia venerdì 15 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a lunedì 18 agosto: sedici match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

E per analizzare tutti i match di Coppa Italia e i temi più importante dell’attualità calcistica, in questa stagione, nella squadra dei talent di SportMediaset entrano anche i due ex giocatori Giampaolo Pazzini ed Emiliano Viviano e l’allenatore Serse Cosmi. Questo il programma:

Venerdì 15 agosto

  • Ore 18.00 Empoli-Reggiana, Canale 20, telecronaca di Raffaele Pappadà
  • Ore 18.30 Sassuolo-Catanzaro, Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese
  • Ore 20.45 Lecce-Juve Stabia, Canale 20, telecronaca di Federico Mastria
  • Ore 21.15 Genoa-L.R. Vicenza, Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Alessio Tacchinardi e Andrea De Marco

Sabato 16 agosto

  • Ore 18.00 Venezia-Mantova, Canale 20, telecronaca di Fabrizio Ferrero
  • Ore 18.30 Como-Sudtirol, Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin
  • Ore 20.45, Cagliari-Virtus Entella, Canale 20, telecronaca di Roberto Ciarapica
  • Ore 21.15 Cremonese-Palermo, Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Mino Taveri, Serse Cosmi, Giuseppe Incocciati e Andrea De Marco

Domenica 17 agosto

  • Ore 18.00 Monza-Frosinone, Canale 20, telecronaca di Raffaele Pappadà
  • Ore 18.30 Parma-Pescara, Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
  • Ore 20.45 Cesena-Pisa, Canale 20, telecronaca di Giovanni Marrucci
  • Ore 21.15 Milan-Bari, Canale 5, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini, con Federica Zille, Emiliano Viviano, Cristian Panucci e Graziano Cesari

Lunedì 18 agosto

  • Ore 18.00 Audace Cerignola-Verona, Canale 20, telecronaca di Giovanni Marrucci
  • Ore 18.30 Spezia-Sampdoria, Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi
  • Ore 20.45 Udinese-Carrarese, Canale 20, telecronaca di Raffaele Pappadà
  • Ore 21.15 Torino-Modena, Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini con Emiliano Viviano, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari

Gli arbitri

Questi gli arbitri designati per le partite dei trentaduesimi:

  • Empoli – Reggiana: Calzavara
    Cavallina – Emmanuele
    Iv: La Penna
    Var: Marini
    Avar: Marchetti
  • Sassuolo – Catanzaro: Turrini
    Catallo – Monaco
    Iv: Sacchi
    Var: Paterna
    Avar: Prontera
  • Lecce – Juve Stabia: Mucera
    Laudato – Cortese
    Iv: Di Bello
    Var: Meraviglia
    Avar: Monaldi
  • Genoa – Lr Vicenza: Ferrieri Caputi
    Trinchieri – El Filali
    Iv: Tremolada
    Var: Gariglio
    Avar: Manganiello
  • Venezia – Mantova: Allegretta
    Miniutti – Bianchini
    Iv: Ayroldi
    Var: Di Paolo
    Avar: Santoro
  • Como – Sudtirol: Galipo’
    Di Giacinto – Rinaldi
    Iv: Manganiello
    Var: Serra
    Avar: Di Vuolo
  • Cagliari – Entella: Perri
    Luciani – Pressato
    Iv: Dionisi
    Var: Baroni
    Avar: Marini
  • Cremonese – Palermo: Zanotti
    Belsanti – Biffi
    Iv: Marcenaro
    Var: Aureliano
    Avar: Prenna
  • Monza – Frosinone: Perenzoni
    Ricci – Grasso
    Iv: Pairetto
    Var: Gualtieri
    Avar: Aureliano
  • Parma – Pescara: Crezzini
    Palermo – Pistarelli
    Iv: Abisso
    Var: Giua
    Avar: Mazzoleni
  • Cesena – Pisa: Di Marco
    Giuggioli – Colaianni
    Iv: Chiffi
    Var: Camplone
    Avar: Di Paolo
  • Milan – Bari: Arena
    Fontemurato – Votta
    Iv: Sozza
    Var: Maggioni
    Avar: Marinelli
  • Audace Cerignola – Hellas Verona: Massimi
    Galimberti – Regattieri
    Iv: Pezzuto
    Var: Nasca
    Avar: Del Giovane
  • Spezia – Sampdoria: Zufferli
    Barone – Laghezza
    Iv: Piccinini
    Var: Mazzoleni
    Avar: Rutella
  • Udinese – Carrarese: Bonacina
    Ceolin – Scarpa
    Iv: Rapuano
    Var: Volpi
    Avar: Meraviglia
  • Torino – Modena: Tremolada
    Mokhtar – Pascarella
    Iv: Fourneau
    Var: Ghersini
    Avar: Sozza
