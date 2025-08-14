Calciomercato, le notizie di oggi 14 agosto 2025 – La diretta

Segui qui tutte le notizie live di calciomercato. Comunicati ufficiali, trattative, ma anche indiscrezioni e indizi social. Tutto quello che c’è da sapere sul mercato in vista della nuova stagione sportiva.
“Le mie sensazioni su questo club sono incredibili, è un sogno che si realizza non solo per me ma anche per la mia famiglia. Sono qui da poco ma ho ricevuto un benvenuto molto caloroso. Mi sto allenando bene e mi sto integrando al meglio”. Lo ha detto Ardon Jashari nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore rossonero. “Non appena la scorsa stagione si è conclusa il mio agente mi ha accennato dell’interesse del Milan – ha raccontato – Quando ero in vacanza mi ha chiamato per confermarlo e poi ho parlato con Tare. È stato come un regalo”. Tra i suoi idoli, ha spiegato, un monumento come Andrea Pirlo. “È uno dei miei punti di riferimento – ha sottolineato – Ha iniziato da trequartista e poi è stato arretrato, un po’ come è capitato a me. Lui era uno stratega, un mago in campo, è stato una grande fonte di ispirazione ma io cercherò di mettere in campo il mio stile di gioco”.
Il neo acquisto del Milan, Ardon Jashari si presenterà stamattina alle 11.30 in conferenza stampa. Poi alle 14 farà visita allo store rossonero insieme a Estupinan e Terracciano.
L’allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha confermato l’accordo raggiunto con il Parma per l’acquisto di Giovanni Leoni. “I club hanno raggiunto un accordo, ma non ha ancora firmato per noi”, ha spiegato Slot, “quando firmerà potrò entrare più nei dettagli”. L’allenatore olandese non ha voluto, invece, parlare di Marc Guehi, altro difensore centrale (nazionale inglese) accostato ai Reds. Sulla fattibilità dell’affare Slot è stato cauto. “È capitano della squadra contro cui purtroppo abbiamo perso domenica sera”, ha osservato, riferendosi alla sconfitta nel Community Shield subita dal Crystal Palace. “Se volete parlare di lui, dovreste andare al Palace e da (l’allenatore Oliver) Glasner e chiedere la sua opinione”, ha chiosato in conferenza stampa alla vigilia della prima partita della nuova stagione di Premier contro il Bournemouth.
Dopo l’apertura del Manchester United a un trasferimento di Hojlund, il Milan ha deciso di contattare direttamente gli agenti del giocatore. Il club ha dato l’ok al prestito con diritto di riscatto. Si tratta.
Giovanni Leoni sarà un giocatore del Liverpool. Il club inglese ha raggiunto l’accordo con il Parma per assicurarsi il difensore sulla base di oltre 30 milioni di euro più bonus. Lo riporta Sky Sports international. Leoni già oggi dovrebbe raggiungere Liverpool per le visite mediche e la firma sul contratto. Il Liverpool ha superato la concorrenza del Manchester United, mentre in Italia era stata l’Inter a manifestare interesse per il calciatore.