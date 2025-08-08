Bari, Verreth accolto dai compagni al ritorno in Italia dopo la morte del figlio

E’ stato accolto dall’affetto dei compagni di squadra, Matthias Verreth, centrocampista del Bari, tornato in Italia giovedì sera, dopo la perdita del figlio Elliot Charles, di soli 14 mesi, avvenuta il 27 luglio. L’allenatore Fabio Caserta, i dirigenti Giuseppe Magalini e Valerio Di Cesare e i giocatori hanno atteso il belga nell’area arrivi dello scalo di Palese, dove è stato sommerso dagli abbracci. “Insieme, nella vita e nel campo. Non è uno slogan. È essere squadra! Bentornato Matthias”, il messaggio del club sui profili social. Verreth venerdì poi si è allenato con il gruppo.