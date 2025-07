Bari, muore a un anno il figlio del centrocampista del Bari Verreth

Il lutto ha colpito il calciatore mentre era in ritiro a Roccaraso, il centrocampista è poi rientrato in Belgio

Dramma nel ritiro del Bari, sconvolto dalla notizia dell’improvvisa morte del secondogenito di Matthias Verreth, centrocampista belga arrivato in biancorosso dieci giorni fa. Il calciatore ha saputo la notizia con una telefonata mentre era in ritiro a Roccaraso. Accompagnato a Fiumicino dal presidente De Laurentiis è immediatamente partito per raggiungere la famiglia.

Il piccolo Elliot Charles era nato a maggio del 2024 e si trovava in Belgio dove da alcuni giorni era ricoverato per un’infezione che, però, non era apparsa preoccupante. Il calciatore aveva infatti deciso di non lasciare il ritiro per raggiungere la compagna Séli Muyabo. Poi le condizioni del piccolo sono drammaticamente peggiorate fino all’improvviso decesso.

Il Bari interrompe il ritiro in segno di lutto

In serata è arrivata la nota della società biancorossa che ha espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza al giocatore decidendo di interrompere il ritiro immediatamente. “Non abbiamo parole nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi. Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, tutta la squadra, la dirigenza e i collaboratori biancorossi si stringono a Matthias Verreth e alla sua famiglia in uno dei momenti più terribili che un genitore e un essere umano possa provare: la scomparsa improvvisa di un figlio”. “Chiediamo a tutti i tifosi e tutte le tifose di stringersi idealmente ed emotivamente a Matthias, a sua moglie, alla loro primogenita e a tutti i loro cari in questo momento di terribile dolore. Il gruppo biancorosso farà rientro oggi stesso a Bari in segno di lutto e rispetto nei confronti di una tragedia come questa”, aggiunge la nota del Bari.

Lazio su morte figlio Verreth: “Senza parole, vicini a famiglia”

Nota di cordoglio della Lazio dopo la tragedia che ha sconvolto il centrocampista del Bari Matthias Verreth, che ha perso il figlio Elliot di appena un anno. “Non esistono parole in grado di colmare una perdita del genere: tutta la S.S. Lazio esprime la propria vicinanza a Matthias e alla sua famiglia”, scrive su X il club biancoceleste.

Il dramma di Julio Sergio

Sempre ieri un’altra tragedia ha scosso il mondo del calcio con un’altra morte prematura. Julio Sergio, ex portiere di Roma e Lecce, ha infatti dato notizia della scomparsa del proprio figlio Enzo, stroncato da un tumore con cui combatteva da anni.