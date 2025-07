Lazio, Sarri si presenta (di nuovo): “Ancora qui per il legame con l’ambiente e i tifosi”

“Il presidente mi aveva fregato. La decisione di tornare ormai era presa, lasciare per la difficoltà mi sembrava brutto nei confronti della società, della squadra e dei tifosi. Mi sono arrabbiato per un’ora, poi ho pensato al futuro”. Lo ha detto, sorridendo, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri nella conferenza stampa di presentazione, tornato alla guida dei biancocelesti dopo le dimissioni due anni fa e commentando il blocco del mercato imposto al club per questa stagione. “Qualcuno ha detto che sono tornato perché senza offerte. Quattro squadre di A, con un club arabo, con club sudamericani. Era un anno prolifico da questo punto di vista, invece ho scelto la Lazio per il legame con la società e con l’ambiente, compresi i magazzinieri e lo chef. Una soddisfazione tornare, le difficoltà fanno parte del percorso”, ha precisato Sarri.

Lotito: “Blocco del mercato? Un fulmine a ciel sereno”

“Il blocco del mercato alla Lazio? È stata abolita una norma con la vecchia fotografia al 31 marzo. È stata effettivamente una svista, bastava spostare 3,6 milioni di euro di costi ad aprile piuttosto che a marzo. E non ci sarebbe stato questo problema”. Lo dice il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in conferenza stampa a Formello in occasione della presentazione di Maurizio Sarri. Il patron biancoceleste assicura che “la Lazio non ha nessun problema con la Uefa”, dicendosi comunque “sorpreso” per il blocco ai trasferimenti, definendolo “un fulmine a ciel sereno”.