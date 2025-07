Il Gruppo BYD diventa global automotive partner dell’Inter. Il colosso leader tecnologico della mobilità elettrica si lega ai nerazzurri con un accordo strategico globale per le prossime tre stagioni.

La partnership del Gruppo BYD con FC Internazionale Milano, annunciata al BPER Training Centre di Appiano Gentile, il centro allenamenti dell’Inter, rappresenta una delle collaborazioni più significative tra il mondo automotive e quello calcistico e unisce due eccellenze mondiali accomunate da una visione condivisa per una costante ricerca dell’eccellenza e una visione innovativa del futuro.

E’ stata Stella Li, Executive Vice President di BYD, a illustrare lo spirito della collaborazione con l’Inter, sottolineando la vasta base di tifosi del club neroazzurro in tutto il mondo e il valore della partnership fra due realtà ispirate dalla passione e animate da spirito di innovazione.

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, hanno spiegato quanto sia importante che il Gruppo, con i suoi marchi BYD e DENZA, abbia scelto quello neroazzurro come primo club di calcio a cui legarsi per aprire nuove prospettive per attivazioni e contenuti di respiro internazionale, capaci di coinvolgere fan e consumatori in tutto il mondo.

Alfredo Altavilla, special advisor di BYD per l’Europa, e Alessandro Grosso, country manager di BYD Italia, hanno posto l’accento su come la collaborazione a 360 gradi vedrà il Gruppo, con i suoi marchi BYD e DENZA, lavorare in stretta sintonia.



Il Gruppo BYD equipaggerà con circa 70 vetture il top management, lo staff tecnico e i giocatori della prima squadra.

Inizialmente l’Inter avrà in dotazione un’edizione speciale della BYD Sealion 7, che sarà personalizzata con caratteristiche che richiamano i colori nerazzurri. La stessa vettura sarà in seguito disponibile, in edizione limitata, anche per i tifosi e gli appassionati dell’Inter.